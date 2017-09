Intr-un moment in care Romania mai are inca multe usi care trebuie deschise si multa lume de convins pentru a investi capital serios, balbaielile fiscale pe care tara noastra le transmite in ultima perioada provoaca fiori oricarui investitor, in special celor straini. “Mai trebuie sa convingem multe fonduri externe, fie in Londra sau in New York si multe companii ca Romania, de fapt, este o tara extraordinara ca oportunitate de investitii. Ultimul lucru de care avem nevoie este ca ca politica noastra fiscala sa fie o pista improvizata de pamant plina de hartoape si de maracini ,cu becurile arse, in mijlocul unei jungle si nu o pista de aterizare bine luminata pentru investitori, fara neclaritati si gropi”, a declarat Mihai Danila, director in Londra la cea mai renumita banca de investitii din lume, pentru wall-street.ro.

Lipsa oricarei coerente in anunturile si deciziile care influenteaza mediul economic pe care guvernantii au aratat-o in ultima vreme se poate traduce intr-o sansa pierduta. Nu doar pentru tara, la moul abstract, ci specific pentru generatiile actuale. „In conditiile in care lumea are un interes sporit fata de pietele emergente, regiunea Europei Centrale si de Est este cu atat mai atractiva datorita apartanentei la UE. O privire mai atenta ne arata ca Romania este printre cele mai bine pozitionate tari care ar putea profita de acest trend. Toate aceste interventii in economie, fara o gandire serioasa, urmate de rasturnari de situatii spectaculoase si declaratii la cald, nu ne ajuta si acopera cu o perdea de fum adevaratul potential. Cati antreprenori tineri, cati oameni de industrie cu experienta vor avea de pierdut din cauza ca fondurile si cresterea pietei pe care contau nu au mai venit? E pacat”, mai spune tanarul bancher.

Daca acum cativa ani, preocuparile strainilor pentru Romania erau legate de convergenta la euro, credite bancare, piata imobiliara sau listari la bursa, in prezent, factorul politic este prezent in fiecare conversatie si totul se invarte in jurul stabilitatii poitice. Practic, distrage atentia de la investitii si economice. L-am intrebat pe Mihai ce le raspunde strainilor cu care discuta despre Romania iar tanarul spune ca incearca sa ii convinga ca tara noastra este si va fi un succes. De fapt, el este un ambasador neobosit pentru tot ce inseamna Romania si vede o multime de lucruri minunate care se intampla aici, desi stie ca nu poate fi intotdeauna obiectiv.

Cred cu tarie ca, in ciuda zgomotului permanent, exista un potential imens si un interes reinnoit pentru tara noastra. Ne uitam in sectorul alimentar, manufactura, agricultura, peste tot putem gasi oportunitati de investitii cu rate de profitabilitate mult peste investitiile similare din Vest. Putem gasi antreprenori fantastici, oameni ambitiosi care se lupta in fiecare zi sa reuseasca. Romanii au o rezistenta impresionanta, iar convergenta Romaniei la media UE din toate punctele de vedere nu mai sta sub semnul intrebarii, este o realitate. Se intampla. Mihai Danila

Din punctul sau de vedere, cele mai importante avantaje ale Romaniei in acest moment sunt cresterea economica, forta de munca, rata relativ mica a datoriei ca procent din PIB si, poate cel mai important, apartenenta la UE, care are avantaje multiple in justitie, guvernanta corporatista, concurenta sau accesul la capital.

„Cred ca pentru orice investitor serios aceste lucruri vor contrabalansa pentru moment derapajele din politica. Vor avea intotdeauna o plasa de siguranta. Dar atentie: sa nu luam acest lucru ca o stare de fapt permanenta care ne va ajuta intotdeauna. Ca orice lucru bun si rabdarea investitorilor se poate termina la un moment dat”, conchide Mihai.