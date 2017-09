Federatia Coalitia pentru Educatie crede in “scoala in care fiecare vrea si poate sa isi implineasca potentialul”. Ca atare, sustinem un invatamant de stat gratuit, accesibil si de calitate pentru fiecare copil, indiferent de mediul din care provine! Acest obiectiv nu este indeplinit - iar dovada este nevoia de meditatii, programe remediale, “a doua sansa” (caci o ratam pe prima), tot felul de auxiliare didactice care sunt necesare in procesul de evaluare si chiar pentru examenele nationale.

Am afirmat, in mod repetat, ca resursele umane pot determina, intr-o masura mult mai mare decat cheltuielile materiale, creșterea calitatii educatiei: aici sunt pozitiile publice relevante. Consideram ca un profesor bun nu are nevoie de instrumente auxiliare pentru o planificare buna a invatarii. Bine format la intrarea in profesie, sprijinit ulterior, poate ajunge la obiectivele educationale, indiferent de numarul de copii din clasa, de stilurile si ritmurile de invatare diferite.

Tinand cont de principiile asumate in Manifestul Coalitiei, consideram ca cele doua subiecte care au acaparat agenda publica: infrastructura fizica (starea si conditiile din scoli, gradinite, licee) si manualele si auxiliarele folosite in sala de clasa, abat atentia de la problema de fond, cea a calitatii – cati copiii reusesc sa iasa din scoala cetateni activi, siguri pe competentele lor, fericiti si usor de integrat intr-o societate in continua schimbare?

Fiind evidenta dificultatea de comunicare a directiei strategice careia i se aliniaza masurile luate de Ministerul Educatiei Nationale, solicitam conducerii Ministerului organizarea unui eveniment public de comunicare, cu reprezentanti ai partilor interesate si jurnalisti din domeniu, pentru a oferi detalii asupra schimbarilor propuse si contributiei acestora la cresterea calitatii, reducerea inechitatii si parasirii timpurii a scolii, imbunatatirea rezultatelor Romaniei la testarea PISA. Coalitia pentru Educatie isi exprima disponibilitatea de a facilita si modera acest eveniment, considerandu-l urgent si important - profesorii au nevoie de repere si stabilitate in munca lor de fiecare zi.

Problemele la care Guvernul propune solutii nu sunt noi, dimpotriva, iar majoritatea parlamentara ar putea fi un context favorabil pentru promovarea de masuri care sa creasca calitatea serviciului public de educatie pentru toti elevii. Solicitarea noastra vine din nevoia de prioritizare, fundamentare, informare, analiza de impact si consultare. Desi studii la nivel international, completate de recent publicatul studiu OECD si UNICEF despre evaluarea din educatia romaneasca, arata ca factorul critic pentru o educatie de calitate ramane profesorul, aceasta tema continua sa nu fie o prioritate din punct de vedere politic si executiv in Romania.

Evident, exista interese financiare ale industriei de auxiliare, avand in vedere marimea acestei piete. In opinia noastra, este inacceptabil ca auxiliarele sa fie concepute ca pachet aproape obligatoriu a fi folosit cu manualul care intra gratuit in scoala. Inainte de schimbarea regulilor jocului, ar fi fost potrivit sa avem acces la analize documentate despre impactul in procesul invatarii al pachetelor formate din manualele gratuite distribuite de MEN si auxiliarele aferente, adica: in ce masura au contribuit la inechitate intre elevi? In ce fel a fost afectata calitatea procesului de educatie? Care este impactul asupra generatiilor care au intrat in scoala in ultimii ani?

In fapt, o disputa inflamata peste noapte, in ultimele doua luni, neinspirat comunicata si argumentata ne-a dus pe toti in situatia de a ne baza, in demersul de infiintare a Societatii Editura Didactica si Pedagogica, doar pe mintea limpede a Consiliului Concurentei. Rational vorbind, orice competitie, inclusiv cea pentru manuale, contribuie la o calitate mai buna pentru un pret mai accesibil.

Organizatii membre ale Coalitiei pentru Educatie vor fi afectate de alegerea solutiei cu manualul unic, la fel si experti cu care lucram. Insa mare parte dintre elevii din scolile prapadite in care lucreaza altele oricum nu aveau acces la auxiliare si ei puteau opta foarte greu pentru un manual sau altul. Avem impreuna intelegerea ca profesorul poate avea maiestria si cunoasterea de a operationaliza obiectivele de invatare din programa scolara potrivit elevilor lui, cu sau fara fise si materiale ajutatoare cumparate de parinti, fara a nega importanta instrumentelor, fie ele fise de lucru, studii de caz, proiecte, culegeri de probleme, platforme de e-learning, inregistrari video si alte resurse adecvate.

Documentul de pozitie al Federatiei Coalitia pentru Educatie pe tema formarii initiale, accesului in profesie a viitoarelor cadre didactice (mai 2017), a consemnat alegerea noastra de advocacy - formarea cat mai urgenta a unor profesionisti in educatie, pe filiere care sa asigure calitate de indata, pentru a creste calitatea serviciului public de educatie livrat in fiecare sala de clasa din Romania. Reamintim in context ca aceasta a fost ultima etapa a unui proces amplu de audiere publica demarat in luna aprilie 2016.

In sprijinul cadrelor didactice si aliniati cu misiunea noastra de a le sustine si de a avea incredere in ele, se cade sa recunoastem ca manualul si auxiliarul pot fi, de multe ori, singurul instrument de control al procesului didactic pe care cadrul didactic il are, in sensul ca e singurul reper care il ajuta sa aiba structura la ora de clasa, sa stie ce sa faca cu elevii. Frica de a nu se descurca fara aceste instrumente este reala, profesorii o resimt si ea genereaza tensiuni majore in sistem si multa nesiguranta. Acesta este un bun moment de activare a comisiilor metodice, a inspectorilor de specialitate pentru sprijinirea celor care au nevoie de ajutor, mai ales pentru cadrele didactice care se ghideaza dupa noi programe scolare.

Federatia Coalitia pentru Educatie intelege aceste temeri si ii roaga pe cei cu experienta din cancelarii sa gaseasca resurse de timp si bunatate sa ii sustina pe colegii lor. Un profesor care stie sa faciliteze invatarea din cine este el si cum stie sa lucreze cu copiii va genera dezvoltare si echilibru pentru multe generatii de copii.

Fondata in iunie 2015, Federatia Coalitia pentru Educatie reuneste organizatii neguvernamentale active in domeniu si isi propune sa coaguleze energii si resurse pentru a sustine dezvoltarea scolii in care fiecare vrea si poate sa isi implineasca potentialul (www.coalitiaedu.ro).