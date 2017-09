“Operational, orice interventie a statului in economie se poate face, dar cu consecinte. Unele mai mici, unele mai mari. De exemplu, acest gene de interventie (obligarea firmelor sa majoreze salariile brute ale angajatilor, astfel incat acestia sa ramana cu acelasi net dupa mutarea contributiilor integral la angajat –n.r.), in principiu nu este acceptata in Uniunea Europeana. Noi, ca stat, in momentul in care am aderat la UE ne-am angajat la un set de reguli cu privire la piata libera. Ne-am obligat sa respectam Directivele UE care reglementeaza elementele de piata. Daca sunt elemente care vin impotriva mecanismelor pietei libere, probabil ca noi, ca tara, vom suporta consecinte administrative din partea Comisiei Europene, acele decizii de infringement”, a declarant Dragos Rosca, presedinte Delta Asset Invest.

Insa, in opinia sa, nu este aceasta singura si cea mai grava consecinta in cazul unei astfel de masuri.

“Atunci cand intervii in mecanismele companiilor private intr-un mod abuziv si fara o analiza foarte clara, memoria si efectele sunt de lunga durata. In 1991, autoritatile au decis nationalizarea valutei. Lumea nu a uitat! O astfel de decizie are un impact major asupra modului cum se vor comporta companiile, patronii, investitorii. Primul lucru (pe care l-au facut atunci oamenii de afaceri-n.r,): nu au mai tinut valuta in banci o vreme, apoi au mutat-o in banci din alte tari si multi ani statul roman s-a chinut sa convinga investitorii straini sa isi tina banii in banci romanesti. Si pe investitorii romani la fel. O astfel de decizie pooate avea efecte catastrofale”, a mai spus Rosca.

Cand treci de la comunism la capitalism, trebuie sa liberalizezi preturile

Mai mult, el sustine ca una dintre masurile prin care Romania a demonstrat ca a trecut de la comunism la capitalism, si asta face orice tara intr-un astfel de demers, este liberalizarea preturilor.

“Asta inseamna ca nu mai e cineva care stabileste ca painea se vinde cu un leul si chifla cu doi lei, indiferent ce se pune in ele sau cine le produce. Sau toti inginerii din tara asta trebuie sa aiba salariul 2.000 de euro, indiferent unde lucreaza, si pensia 5.000 de euro. Nu poti sa faci asa ceva, nu ai cum! Adica poti sa spui ca o faci, dar are niste consecinte. Acelasi lucru se intampla si cu decizia asta in care spui: toate companiile din Romania trebuie sa faca asta ...asta ..asta. Sigur, se poate face, dar cu consecinte foarte foarte grave, inimaginabile! Poti sa spui: sugeram, recomandam, incurajam companiile private sa aplice o astfel de majoare. Dar nu mai mult, pentru ca intri intr-o zona total nepermisa a economiei de piata si iti pierzi credibilitatea”, a mai spus Dragos Rosca.

Pe de alta parte, reprezentantii RBL, si nu numai, se plang constant de lipsa tot mai acuta a fortei de munca, astfel ca oamenii de afaceri ar fi, oricum, presati de proprii angajati sa le majoreze salariile, in cazul in care le-ar fi diminuat netul in contextul mutarii contributiilor.

Atat timp cat statul fura, Romania nu se insanatoseste

Deficitul de forta de munca a fost mentionat si de fondatorul TotalSoft, Liviu Dragan, care alaturi de problemele de etica din administratia publica, reprezinta principalele provocari cu care se confrunta, in opinia sa, economia romaneasca in prezent.

“In activitatea mea intalnesc foarte des reprezentanti ai conducerii unor firme. Nu exista un domeniu in care sa nu apara nevoia fortei de munca si imposibilitatea de dezvoltare generata de lipsa acesteia. Romania are o problema majora pentru ca forta de munca migreaza in afara tarii, dar nu aceasta este principala preocupare, ci faptul ca, din 17 -18 milioane de locuitori, sunt doar 4,5 milioane de oameni care lucreaza, din care 1 - 1,5 milioane sunt in aparatul de stat. Este aproape imposibil sa existe o evolutie puternica a unei tari cu un numar atat de mic de salariati. Si toata economia romaneasca sufera. Si nu am vazut niciun guvern care sa spuna, atunci cand s-a instalat, ca va creste forta de munca cu cei de la tara care stau pe ajutoare sociale si pe 3 rosii pe care le cultiva, in loc sa se incadreze in campul muncii. Din contra, se lupta extraordinar ca toata lumea sa iasa la pesnie la 58, 55, 53 de ani, cei din armata ies la 40 de ani in loc sa fie reincadrati in campul muncii. Aceasta este, dupa parerea mea, marea problema economica a acestei tari”, a subliniat Dragan.

A doua problema mentionata de reprezentantul TotalSoft este legata de etica si este, in opinia sa, responsabila cu blocarea potentialului de dezvoltare a Romaniei.

“Aproape tot ce s-a blocat in Romania la nivelul potentialului pe care il are a fost cauzat de lipsa de etica in special in zona guvernamentala, in zona publica. Si lupta cu evazionistii, care este tot o problema de etica, a fost blocata din aceasta cauza. Romania nu si-a rezolvat problema de moralitate economica si de etica. Si nu ma refer la agentii economici, pentru ca, atat timp cat statul fura si orice cheltuiala de ban de stat are in spate o prezumtie de hotie, Romania nu o sa se insanatoseasca”, a mai spus Liviu Dragan.

Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a anuntat, recent, ca angajatorii vor fi obligati printr-un act normativ sa majoreze salariul brut al angajatilor, astfel incat salariul net al acestora sa nu se reduca in urma mutarii contributiilor de la angajator la angajat, masura care ar urma sa se aplice de la 1 ianuarie 2018.