Persoanele care locuiesc la blocuri ar putea ramane captive sistemului centralizat de furnizare a energiei termice. Un proiect de Lege aflat in dezbatere in Parlament aduce schimbari care fac, practic, debransarea imposibila.

In primul rand, legea introduce notiunea de zona unitara de incalzire. Adica orice zona, care va fi definita de autoritatea locala (nu obligatoriu un oras intreg, poate fi un cartier sau un cvartal de blocuri), in care functioneaza un singur sistem de alimentare cu energie termica, dupa cum a explicat la un moment dat vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

Potrivit economica.net, noua Lege stabileste ca in zona unitara de incalzire in care functioneaza sistemul centralizat, debransarea este interzisa.

"Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu si debransarea totala a instalatiilor interioare de incalzire si/sau pentru apa calda menajera ale unui utilizator tip condominiu sunt interzise in cazul in care condominiul se afla intr-o zona unitara de incalzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termica", se arata in proiect.

In prezent, debransarea este permisa cu acordul Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari, insa, daca legea trece in actuala forma, de acum incolo va fi nevoie de acordul scris al fiecarui membru al asociatiei. In plus, daca acum cel care doreste debransarea trebuie doar sa anunte ca ulterior vrea un nou sistem de incalzire, in viitor, trebuie sa vina si cu o autorizatie de constructie pentru viitorul sistem.