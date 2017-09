Investitiile publice in 2017 sunt la jumatate, ca valoare nominala, si de aproape patru ori mai mici, ca procent in PIB, comparativ cu anul 2009, an in care criza financiara s-a declansat si in Romania, iar economia a inregistrat un regres semnificativ. Oamenii de afaceri sustin ca stimularea consumului in detrimentul investitiilor reprezinta o politica paguboasa.

De ce sunt importnte investitiile? Pentru ca nivelul investitiilor determina dezvoltarea viitoare, iar din punct de vedere social investitiile duc la cresterea standardului de viata, sustin reprezentantii Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Conform unei analize a Consiliului, in primele sapte luni din 2009, investitiile publice s-au ridicat la 10,4 miliarde de lei (2,1% din PIB), iar in primele sapte luni din acest an au fost de...