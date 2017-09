Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut in al doilea trimestru al acestui an la 70,5%, de la 66,2% in primul trimestru din 2016, si a depasit tinta fixata pentru 2020, care prevede o rata de ocupare de minimum 70%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

In al doilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 66,6%.

Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca, cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani.

La aceasta categorie, gradul de ocupare a ajuns la 65,5% in al doilea trimestru, in crestere cu 4,3 puncte procentuale fata de trimestrul anterior.

Din totalul populatiei active la finalul lunii iunie, de 9,418 milioane persoane, 8,967 milioane erau considerate ca lucrand, iar 451.000 erau someri.

Din categoria celor care lucrau, 6,382 milioane de persoane aveau statutul de salariati, iar 2,585 milioane de persoane erau patroni, lucratori pe cont propriu, lucratori familiali neremunerati si membri ai unei societati agricole sau ai unei cooperative neagricole, scrie News.ro.

Pe categorii de varsta, exista diferente mari in privinta ratei de ocupare. Indicatorul inregistra cel mai inalt nivel la categoria de virsta 25-54 de ani, cu o rata de ocupare de 81,3%, in timp ce 46,1% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 55 si 64 de ani erau activi pe piata muncii.

Rata de ocupare a tinerilor cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani a fost de 27,3%, iar cea mai mica rata de ocupare, de 10,1%, era in randul persoanelor cu varsta de cel putin 65 de ani, potrivit datelor INS.

In ceea ce priveste somajul, rata generala a scazut fata de nivelul din trimestrul precedent, pana la 4,8%. Cea mai inalta rata, de 15,4%, s-a inregistrat in randul tinerilor din categoria de varsta 15-24 de ani.

Potrivit statisticilor Eurostat, Romania se situa, in 2015, pe locul 24 in randul celor 28 de membre ale Uniunii Europene dupa rata de ocupare a fortei de munca cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani. In cadrul UE, Romania depaseste, la acest capitol, doar Spania, Italia, Croatia si Grecia.