Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut in al doilea trimestru al acestui an la 70,5%, de la 66,2% in primul trimestru din 2016, si a depasit tinta fixata pentru 2020, care prevede o rata de ocupare de minimum 70%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

In al doilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 66,6%. Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca, cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani. La aceasta categorie, gradul de ocupare a ajuns la 65,5% in al doilea trimestru, in crestere cu 4,3 puncte procentuale fata de trimestrul...