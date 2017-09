Aproximativ 660.000 companii erau active in Romania la finalul anului 2015, din care circa 20.000 au active de peste 1 milion de euro, insa alte circa 3.000 de firme la nivel national sunt in pragul insolventei, a declarat miercuri Cristina Ienciu, head of legal la CITR, scrie news.ro.

”Companiile cu active de peste 1 milion de euro, intr-un nivel optim al gradului de indatorare de 70%, sunt impartite in trei categorii: cele finantabile, acelea care merg si care nu au probleme de finantare, mai sunt societatile aflate in dificultate, care pot fi redresate prin aplicarea unor masuri urgente (circa 5.000 de societati). Si vorbim de societati spre pragul insolventei in numar de 3.000, cu active de peste 1 milion de euro”, a declarat miercuri Cristina Ienciu, head of Legal la CITR, la conferinta News.ro.

Ea spune ca aproape 20.000 de companii reprezinta ”locomotiva” economiei romanesti.

”E un paradox. Vorbim de o crestere economica constanta, dar in acelasi timp, la nivelul companiilor, se intampina foarte multe dificultati, o parte din companiile de impact din Romania sunt intr-un anumit grad de dificultate. Avand la baza studiul CITR, constatam ca in Romania sunt aproximativ 660.000 companii active, la finalul anului 2015, din care relevante pentru economie, cu active mai mari de 1 milion euro, sunt circa 20.000 de companii. Acestea au 1,9 milioane salariati si afaceri in cuantum de 41%”, a declarat miercuri Cristina Ienciu, head of Legal la CITR.

Sursa foto: RomarioIen/Shutterstock