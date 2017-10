Comisia pentru Industrii si Servicii a Camerei Deputatilor a adoptat ieri raportul cu privire la OUG 64/2016, introducand printr-un amendament un monopol de stat in privinta tranzactionarii gazelor naturale in Romania, prin anularea de facto a unei licentei acordate unui operator privat.

Platforma de tranzactionare care isi va pierde licenta de functionare acopera in acest moment aproape 60% din tranzactiile cu gaze naturale din Romania, in timp ce platforma operatorului de stat careia i se incredinteaza aceasta activitate in regim de monopol nu a reusit, in ultimele opt luni de zile, sa desfasoare aproape nicio tranzactie, avertizeaza Romania100.

Amendamentul adoptat astazi de Comisia de Industrii sta la baza uneia dintre cele mai periculoase actiuni de dupa 1989 de suprimare a initiativei private si a liberei concurente in Romania. Adoptarea acestui amendament poate reprezenta un potential precedent legal.

Am luat nota, de asemenea, cu extrema ingrijorare, de comunicatul principalelor asociatii de profil din sectorul gazelor naturale, care atrag atentia ca actualele modificari aduse de parlamentari pun in pericol realizarea proiectului de exploatare a gazelor naturale in Marea Neagra.

Apreciem ca aceste actiuni, care pericliteaza interesele de securitate energetica ale Romaniei, trebuie tratate cu maxima atentie si astfel de derapaje trebuie combatute cu toata vigoarea. Adresam pe aceasta cale un apel catre membrii responsabili ai Parlamentului sa respinga modificarile la Ordonanta 64/2016 si sa previna astfel instalarea unei stari de incertitudine in sectorul gazelor naturale din Romania.

Interesele nationale nu sunt monopolul unui grup parlamentar si nu pot fi modificate dupa cum cer interesele particulare ale unor persoane aflate temporar in niste functii. Apreciem pozitia Ministerului Energiei, care a continuat sa sustina forma initiala a Ordonantei 64/2016, in ciuda faptului ca interesului national pare a fi fost cedat unor persoane dispuse sa-l manevreze intr-o directie contrara.