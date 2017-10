Comisia pentru Industrii si Servicii a Camerei Deputatilor a adoptat ieri raportul cu privire la OUG 64/2016, introducand printr-un amendament un monopol de stat in privinta tranzactionarii gazelor naturale in Romania, prin anularea de facto a unei licentei acordate unui operator privat.

Platforma de tranzactionare care isi va pierde licenta de functionare acopera in acest moment aproape 60% din tranzactiile cu gaze naturale din Romania, in timp ce platforma operatorului de stat careia i se incredinteaza aceasta activitate in regim de monopol nu a reusit, in ultimele opt luni de zile, sa desfasoare aproape nicio tranzactie, avertizeaza