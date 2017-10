Pentru ca majoritatea ministrilor din Guvernul Tudose sustin ca nu au observat ca majorarea accizei la carburanti sa fi avut impact asupra pretului la pompa, si pentru ca in tot aparatul de stat, mult supradimensionat, nu s-a gasit o entitate care sa faca un studiu de piata pe aceasta tema, senatorul Florin Citu prezinta calculele realizate de Comisia Europeana. Ce rezulta din aceste calcule? Cu siguranta faptul ca nu uraganul este vinovat pentru majorarea preturilor la combustibili, pe care am resimti-o cu totii (unii direct la pompa, altii in preturile altor bunuri si servicii care au incorporat si costul cu combustibilul necesar producerii sau distribuirii), mai putin guvernantii.

De majorarea preturilor este vinovata acciza la carburanti, majorata in doua transe, prima de la 15 septembrie si a doua de la 1 octombrie 2017, cu 32 de bani pe litru, cumulat.

“Graficul arata clar, pretul fara taxe a scazut (la benzina cu 0,12 lei/l si la motorina cu 0,03 lei/l). Cresterea pretului pentru benzina si motorina vine EXCLUSIV DIN TAXE!!!! Pretul a crescut dupa ce taxele au crescut cu 0,36 lei/l la benzina si cu 0.38 lei/l la motorina!!!”, scrie Florin Citu pe pagina sa de Facebook.

In topul ministrilor care neaga, sau sustin ca nu cunosc, o crstere a pretului carburantilor este, de departe, ministrul ENERGIEI, Toma Petcu. Acesta, raspunzand unei intrebari pe tema, a declarat: „n-am carnet, nu sunt sofer. Sincer, nu alimentez si nu cunosc pretul”. “Ministerul Energiei nu are competente in acest domeniu, legat de majorarea pretului la carburanti. Din ce am inteles eu de la ministrul de Finante, in urma unor discutii cu operatorii privati din piata, a fost o decizie de a aplica aceasta acciza, in rest, de evolutia preturilor si daca ele au fost aplicate corect de catre operatori sunt alte institutii ale statului care se pot pronunta”, a continuat Toma Petcu.

Pe locul doi in top se afla ministrul Finantelor, Ionut Misa, responsabil, printre altele si cu studiile de impact ale unor masuri fiscale (care de cele maqi multe ori lipsesc cu desavarsire). Acesta a declarat, la fel de nonsalant, ca nu urmareste preturile de la pompa ale carburantilor, pentru ca...„in marea majoritate a timpului circul cu soferul”. Si, daca ar urmari preturile, ar pierde timp. Poate putinul timp pe care l-ar utiliza cu folos.

Daca e ordin de la partid, pretul nu creste!

In topul declaratiilor pe tema se afla si ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, celebra pentru faptul ca, in trecut, familia sa a inmatriculat o masina in Bulgaria pentru a evita plata timbrului de mediu, introdus in perioada in care aceasta a fost ministru al Mediului. Ea spune ca preturile variaza in functie de zona si ca nu poate fi sigura, din moment ce n-a mai alimentat de o luna. Mai mult, Rovana Plumb a decretat: “Daca domnul Dragnea a declarat ca preturile nu vor creste, asa va fi”.

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, s-a remarcat si in acest domeniu cu o declaratie demna "ministrii spun lucruri trasnite". “Sunt conducator auto. Sotia mea alimenteaza, nu alimentez eu. (…) Alimentam destul de rar. Cam o data pe luna. Nu ne permitem”, a explicat Pop jurnalistilor.

In sfarsit, in fata evidentei, premierul Tudose a recunoscut ca preturile carburantilor au crescut in ultima perioada, dar exclude majorarea accizei de la cauza.

“Pretul carburnatului nu a crescut din cauza accizei. Daca faceti o analiza pe cresterea pretului barilului de petrol influentat de fenomenele meteo din Golful Mexic, o sa vedeti ca nu a crescut absolut deloc din cauza accizei”, a raspuns premierul, dupa ce a fost intrebat despre cresterea pretului carburantilor.

