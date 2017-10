Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna august de 2.364 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 27 lei (-1,1%), arata datele publicate de INS.

In luna iulie, castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.391 lei, in crestere fata de luna august cu 11 lei (+0,5%), potrivit News.ro.

In august, scaderile castigului salarial mediu net fata de luna precedenta au fost determinate de acordarea in luna iulie de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanta ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou).

”In sectorul bugetar s-au inregistrat scaderi ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (-2,3%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacantei scolare, respectiv in sanatate si asistenta sociala (-0,6%). Castigul salarial mediu net a crescut usor in administratia publica (+0,7%) comparativ cu luna precedenta”, se arata in comunicat.

In august, valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), 5930 lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1406 lei).

Comparativ cu luna august a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,9%. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 112,6%.

Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 178,3%, cu 1,7 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna iulie 2017.

Sursa foto: KANOWA/Shutterstock.com