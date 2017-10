Piata de fuziuni si achizitii din Romania a atins 898 milioane de euro in trimestrul III al acestui an, potrivit surselor publice si a tranzactiilor cu valoare comunicata, reiese dintr-o analiza realizata de Deloitte Romania. In ce priveste numarul tranzactiilor, centralizandu-le si pe cele cu valoare nedeclarata, au fost anuntate 28 de achizitii, in medie, cate doua in fiecare saptamana. Sase dintre aceste tranzactii au depasit 100 de milioane de euro.

Achizitia complexului hotelier Radisson de catre Revetas Capital pentru suma de 177,5 milioane de euro stabilita in urma unei proceduri competitive a fost cea mai mare tranzactie a trimestrului.

“Valoarea cu care s-a vandut hotelul va deveni o referinta pentru alte hoteluri de 5 stele din Romania. Ne asteptam sa vedem mai multe tranzactii de acest gen”, a declarat Ioana Filipescu, partener consultanta fuziuni si achizitii Deloitte Romania.

Achizitia pachetelor minoritare detinute de Fondul Proprietatea in subsidiarele sale de catre Electrica, in valoare de 165 de milioane de euro, a fost a doua cea mai mare tranzactie a trimestrului, si este concluzia indelung asteptata a unei tranzactii ce se discuta de ani de zile. Achizitia face parte din strategia Fondului Proprietatea de lichidare a participatiilor.

De asemenea, cumpararea de catre Digi Communications a unei subsidiare a firmei maghiare Invitel este una din rarele tranzactii de achizitii internationale incheiata de o firma romaneasca, notabila mai ales data fiind valoarea ei de 140 milioane de euro.

Achizitia Banca Romaneasca de catre OTP, cu o valoare vehiculata a fi de aproximativ 100 milioane de euro, este cea mai mare tranzactie bancara din ultimii doi ani si evidentiaza continua consolidare a sectorului bancar romanesc.

Valoarea totala a tranzactiilor, tripla fata de Q3 2016

Fata de perioada similara a anului trecut, valoarea tranzactiilor s-a triplat, iar numarul lor a crescut cu 20%.

“In primele noua luni ale anului, piata M&A a atins deja 2 miliarde de euro, iar ceea ce este si mai impresionant, totalul nu s-a realizat datorita unor mega-tranzactii, ci multumita a sase tranzactii intre 100 si 500 milioane de euro. Ultimul trimestru este, conform tendintei istorice, cel mai important din an si, tinand cont de tranzactiile care se negociaza in prezent, ne asteptam sa mai adauge inca un miliard de euro la total”, a mai spus Ioana Filipescu.

In trimestrul trei, valoarea medie a unei tranzactii a fost de 56 milioane de euro, evidentiind tendinta de crestere a valorii tranzactiilor M&A. Deoarece numeroase tranzactii au valori nedeclarate, Deloitte a incercat sa atribuie o valoare estimativa fiecareia dintre ele pentru a determina valoarea totala a pietei de M&A din Romania. Astfel, in trimestrul al III lea al anului, valoarea totala a pietei de M&A este estimata a fi intre 1,1-1,2 miliarde euro.

Totodata, faptul ca in acest trimestru au fost anuntate cinci tranzactii, fiecare avand o valoare de peste 100 de milioane de euro, iar patru dintre ele s-au si fructificat, a reprezentat o performanta care nu a mai fost inregistrata in ultimii doi ani.

„In aceasta perioada, Deloitte Romania a asistat vanzatorii intr-un numar considerabil de proiecte care sunt inca in derulare. De partea cumparatorilor, Deloitte a avut rolul de consultant due diligence in trei dintre tranzactiile anuntate in cursul trimestrului si care sunt inca in procedurile de aprobare: Sigma Alimentos – Caroli Foods Group; QuEST Engineering - IT Six Global Services precum si Global Trade Center – Cascade Office Building”, se mai arata in comunicat.

Studiul include tranzactiile anuntate in perioada relevanta cu valoare declarata sau estimata a fi intre 5 si 500 milioane de euro. Tranzactiile sub aceasta limita nu sunt considerate relevante pentru piata de M&A din Romania, iar cele peste limita sunt mega-tranzactii care au un impact care poate denatura analiza trimestriala, se mentioneaza in comunicat.