Institutul National de Statistica (INS) a anuntat marti ca a revizuit in crestere, de la 5,9% la 6,1% estimarile publicate in august si septembrie referitoare la rata de crestere a Produsului Intern Brut (PIB) din trimestrul al doilea al acestui an.

In 16 august, primele estimari publicate de catre INS indicau ca PIB-ul, principalul indicator care masoara dimensiunea unei economii, a urcat in trimestrul al doilea cu 5,9% fata de aceeasi perioada din 2016, pe serie bruta, cu 5,7% pe serie ajustata si cu 1,6% fata de trimestrul anterior. In 5 septembrie, INS a reconfirmat aceste cifre, scrie News.ro.

Marti, INS a revizuit in crestere, de la 5,9% la 6,1%, pe serie bruta, datele privind cresterea economica.

”Fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,1% pe seria bruta si cu 5,9% pe seria ajustata sezonier. In semestrul I 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2016, cu 5,9% pe seria bruta si cu 5,8% pe seria ajustata sezonier”, se arata in comunicat.

Principalul motiv al acestei schimbari il reprezinta cresterea valorii adaugate in constructii (+4,7 puncte procentuale) si in administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public; invatamant; sanatate si asistenta sociala (+0,3 puncte procentuale), potrivit INS.

In schimb, pe partea de ultilizare, consumul populatiei ramane principalul factor care a contribuit la cresterea PIB si in crestere de la 5,2% la 5,.4% fata de estimarea anterioara. In schimb, contributia investitilor s-a redus de la 0,6% la 0%.

In 2016, economia romaneasca a crescut cu 4,8%, cel mai inalt ritm de dupa 2008. In 2015, economia romaneasca a avansat cu 3,9%.

Pentru intregul an 2017, guvernul mizeaza pe o crestere economica de 5,2%, in timp ce institutiile internationale si cei mai multi analisti financiari estimeaza un ritm cuprins intre 4% si 5%. Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, in Parlament, ca cifrele prezentate de organismele interne si internationale arata realitatea economica din Romania, el reafirmand ca cifra de 5,2% anuntata ca crestere economica va fi depasita.

Sursa foto: ImageFlow / Shutterstock