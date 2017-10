Richard Thaler a primit Premiul Nobel pentru Stiinte Economice pentru activitatea sa in economia comportamentala, domeniu care studiaza intrepatrunderea dintre comportamentul uman si principiile economice, sau, mai simplu spus, modul nostru de comportament vizavi de bani.

Richard Thaler, autor al cartii ”Imbold: Decizii Bune pentru Sana tate, Bogatie si Fericire”, lucrare a carui coautor este Cass R. Sunstein, profesor la Harvard, este pasionat, in afara de economie, de golf si vinul bun, potrivit Business Insider. De aceea, nu este deloc surprinzator ca Richard Thaler i-a adresat, la un moment dat, jurnalistului specializat in sanatate Paul Sullivan de la New York Times o intrebare despre vin pentru a ilustra economia comportamentala.

Imaginati-va ca sunteti un colectionar de vin sau macar cineva care cumpara sticle de vin si nu le bea imediat, ci le pastreaza pentru o perioada. Intrebarea este: Cat v-ar costa sa beti o sticla de vin pentru care ati platit 50 de dolari acum cativa ani, dar care acum valoreaza 500 de dolari?

Interesant este ca raspunsul are mai mult de a face cu economia decat cu vinul. In fapt, ilustreaza faptul ca multi oameni incurca doua lucruri: ceea ce se numeste in engleza ”sunk costs”, adica acele costuri care, odata efectuate, nu mai pot fi recuperate si ”opportunity costs”, tradus prin costuri de oportunitate

In cazul sticlei de vin, cei 50 de dolari cheltuiti pentru achizitia sa reprezinta ”sunk costs”, bani cheltuiti si care nu mai pot fi recuperati. Costul de oportunitate deriva, in acest caz, din decizia daca veti bea continutul sticlei in loc sa o vindeti cu 500 de dolari sau chiar de a o pastra pentru a o vinde cu s mai multi bani in viitor. Raspunsul corect la intrebarea de mai sus este ca va costa 500 de dolari sa desfaceti si sa beti acea sticla de vin, pentru ca alegeti sa o savurati in loc sa o vindeti.

”Cei mai multi oameni spun ca nu ii costa nimic. Unii oameni pe care eu ii apreciez spun ca, de fapt, chiar castiga bani band acel vin, pentru ca i-a costat doar 50 de dolari”, ii explica Richard Thaler lui Paul Sullivan.

Jurnalistul explica mai departe: ”In orice caz, unora dintre colectionarii care ar opta sa bea vinul nu le-ar fi usor sa se duca si sa plateasca 500 de dolari pe aceeasi sticla si sa o bea la cina, desi exact acest lucru il fac atunci cand o beau azi. Prefera sa se creada ca faptul ca o beau este o afacere buna, pentru ca au platit 50 de dolari pe ea acum mai multi ani”.

Paul Sullivan vrea sa spuna ca oamenii nu sunt rationali atunci cand vine vorba despre bani. Cumparam prea mult si economisim prea putin pentru ca persoana medie nu se gandeste la bani intr-un mod complet rational, cum ar face-o un economist.

”Nu o sa devenim toti peste noapte economisti – sau fiinte rationale in intregime, ca veni vorba – dar, daca suntem atenti la procesele cognitive care ne influenteaza deciziile financiare, s-ar putea ca aceste decizii sa fie mai bune in viitor”, scrie Libby Kane, autoarea articolului din publicatia Business Insider.

Sursa foto: Dreamstime.com