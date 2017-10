Cresterea salariului minim pe economie, cu 16% in 2017, a determinat o majorare a salariilor in mediul privat, in special in randul personalului necalificat. De asemenea, crsteri peste medie s-au inregistrat in sectoarele in care salariile sunt reduse traditional, respectiv retail si hotelier. Si in industrie remuneratiile angajatilor au crescut peste medie in acest an, reiese din studiului salarial si de beneficii PayWell Romania, realizat de PwC Romania,

Per total, salariile din mediul privat au crescut in medie cu 5,1% in acest an. Pe categorii de angajati, cea mai mica majorare a fost consemnata la nivelul top managementului (4,5%), iar cea mai mare la nivelul personalului necalificat sau putin calificat (6,7%).

Companiile participante la studiu aveau planificat pentru anul in curs un avans mediu al salariilor de 4,8%, cresterea reala fiind usor mai mare decat estimarea initiala.

„Incadrarea in cheltuielile planificate este foarte importanta pentru companiile private, intrucat depasirea acestui plafon poate afecta profitabilitatea si planurile de investitii. In 2017 nu s-au inregistrat diferente semnificative intre majorarile de salarii planificate de companii si cele acordate efectiv. Este foarte important ca mediul privat a reusit sa pastreze un grad de predictibilitate ridicat in privinta acestor cheltuieli pe parcursul ultimilor doi ani, avand in vedere schimbarile legislative si avansul salariilor din sectorul public”, a declarat Ionut Simion, country managing partner, PwC Romania.

Doar in sectorul industrial, companiile nu au reusit sa se incadreze in tinta pentru anul acesta, salariile fiind majorate cu 7,5%, fata de nivelul de 5,6%, cat aveau planificat. Cresteri mai mari decat cele planificate initial au mai fost inregistrate in retail si sectorul hotelier, cu 6,3%, respectiv 7%.

„Potrivit datelor Institutului National de Statistica si Eurostat, Romania a inregistrat una dintre cele mai mari rate de crestere economica din UE in trimestrul al doilea din acest an, de 5,7% pe serie ajustata sezonier, iar aceasta accelerare se vede inclusiv in salariile din mediul privat. Totodata trebuie remarcat ca majorarea salariala este superioara nivelului asteptat al inflatiei pentru 2017, ceea ce se traduce intr-o crestere a puterii de cumparare a angajatilor”, a precizat Oana Munteanu, senior manager, liderul echipei de Servicii de Consultanta in Resurse Umane, PwC Romania.

Salariile din banci, cele mai mici cresteri in acest an

Sectorul bancar se evidentiaza cu cel mai redus avans din mediul privat, de numai 2,1%, crestere mai mica atat fata de cea planificata (3,3%) cat si fata de anul trecut (3,2%).

In 2018, planurile de cresteri salariale pastreaza aceeasi tendinta, estimandu-se o majorare intre 5,7% pentru muncitori si 4,5% pentru managementul superior din cadrul companiilor, precum si pentru personalul din vanzari.

„Un rol important in ritmul de crestere a salariilor pentru categoriile de muncitori il joaca majorarea salariului minim pe economie, care a crescut cu 16% in 2017 si se anticipeaza o noua crestere de aproape 7% in 2018, pana la nivelul de 1.550 de lei”, a precizat Oana Munteanu.

In ceea ce priveste primele fixe, acestea sunt acordate, cu diferite ocazii, de aproximativ jumatate dintre companiile participante la studiul PwC. Suma oferita angajatilor pe post de prima in suma fixa a fost in medie de 800 de lei, in timp ce in cazurile in care s-a optat pentru procentaj din salariu, bonusul mediu s-a situat la 94%. Bonusurile fixe sunt acordate de obicei in decembrie si aprilie, corelate cu sezonul sarbatorilor.

Bonusuri mai mari in 2017

Pentru cele mai multe categorii de angajati, bonusul de performanta platit in 2017 a fost mai ridicat decat cel planificat initial de companii – semn al unui an bun din punct de vedere al rezultatelor pentru majoritatea companiilor participante la studiul PayWell.

Pe langa bonusurile mai mari, companiile au extins si acordarea de beneficii extra salariale. Serviciile medicale private au devenit in acest an principalul beneficiu acordat de companii pe langa salariu. Optiunea este pusa la dispozitia angajatilor de aproximativ 70% dintre companii, fata de circa 55% anul trecut.

Tichetele de masa, preferate anul trecut de peste 70% dintre companii, au pierdut teren, iar acum sunt acordate de usor peste 60% dintre participantii la studiu.

arata datele pe un esantion de aproximativ 100 de companii private, din sectoarele financiar-bancar, farmaceutic, industrial, retail si hotelier.

Sursa foto: KANOWA/Shutterstock.com