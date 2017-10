Romania, tara cu cea ma rapida crestere economica din Uniunea Europeana, are printre cei mai saraci locuitori. Anul trecut, peste o treime dintre romani erau supusi riscului de saracie si excluziune sociala. Tara noastra, cu 38,8% dintre locuitori aflati in aceasta situatie, era depasita doar de Bulgaria, cu 40,4%.

In apropiere se afla si Gracia, cu 35,6% dintre cetateni supusi riscului de saracie si excluziune sociala, arata datele prezentate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres.

In cele trei tari, nivelul de saracie este cu mult peste media UE. In cele 28 de state din Uniunea Europeana, 23,4% din populatie — respectiv 117,5 milioane de persoane — era supusa in 2016 riscului de saracie si excluziune sociala, un nivel aproape similar cu cel dinaintea crizei, in 2008.

Nivelurile cele mai reduse ale acestui indicator se inregistrau in Cehia (13,3%), Finlanda (16,6%), Danemarca (16,7%) si Olanda (16,8%).

In perioada 2008 — 2016, riscul de saracie si excluziune sociala a crescut in zece state membre din UE, cel mai ridicat avans fiind inregistrat in Grecia (de la 28,1% in 2008 la 35,6% in 2016, sau 7,5 puncte procentuale), Cipru (4,4 puncte procentuale), Spania (4,1 puncte procentuale) si Suedia (3,4 puncte procentuale).

Riscul de saracie este in scadere, dar ramane foarte mare

In schimb, cel mai semnificativ declin a fost raportat in Polonia (de la 30,5% in 2008 la 21,9% in 2016, sau 8,6 puncte procentuale), urmata de Letonia (de la 34,2% in 2008 la 28,5% in 2016, sau 5,7 puncte procentuale) si Romania (de la 44,2% in 2008 la 38,8% in 2016, sau 5,4 puncte procentuale).

Eurostat mentioneaza ca datele pe 2016 din Romania sunt provizorii. In 2008, Romania avea 9,11 milioane de cetateni supusi riscului de saracie si excluziune sociala iar anul trecut — 7,69 milioane.

Un obiectiv al Strategiei Europa 2020 este scoaterea din categoria celor expusi saraciei si excluziunii sociale in UE a cel putin 20 de milioane de persoane pana in 2020.

Datele au fost publicate de Eurostat cu ocazia Zilei internationale pentru eradicarea saraciei, in 17 octombrie.