Adoptia rapida a automobilelor electrice poate cauza o scadere abrupta a pretului la petrol, chiar pana la 10 dolari pe baril in mai putin de un deceniu , avertizeaza un analist, predictie care da fiori executivilor din industria petroliera. Pe ce se bazeaza aceasta estimare si ce schimbari masive va aduce in industrie revolutia masinilor electrice?

Costurile in scadere ale bateriilor electrice ingusteaza tot mai mult diferentele de pret dintre automobilele conventionale si cele electrice, iar estimarile Bloomberg avertizeaza ca pana in 2040 jumatate din vehiculele vandute la nivel global vor fi electrice. In acest context, predictia lui Chris Watling, CEO al Longview Economics, ca barilul de titei se va prabusi pana la 10 dolari pe baril in 6-8 ani, ar putea sa nu para atat de deplasata.

In plus, mai multe guverne ale economiilor importante au anuntat deja ca vor incuraja tranzitia de la motoarele cu combustie interna spre versiunile electrificate, prin interzicerea totala a vanzarilor de vehicule conventionale sau doar a automobilelor diesel. In functie de tara, planurile vizeaza in general perioada 2030 - 2040, iar faptul ca India si China s-au raliat acestei pozitii poate distorsiona definitiv piata petrolului la nivel mondial.

In prezent, transportul auto si de marfuri acopera circa 45% din cererea de titei la nivel mondial.

Avand in vedere ca China este cea mai mare piata auto la nivel global, orice decizie in sensul restrictionarii vanzarii de automobile conventionale va avea un impact puternic asupra cererii de titei si, la prima vedere, China are cel putin 3 motive importante pentru a influenta tranzitia catre autovehiculele electrice.

A doua economie a lumii este cel mai mare importator de petrol, multe orase din China au atins niveluri critice de poluare, iar guvernul de la Beijing vede o oportunitate pentru companiile locale in a deveni producatori si exportatori de automobile electrice.

Analistii sustin ca nu este nevoie de schimbari prea mari in ceea ce priveste cererea pentru petrol pentru a prabusi din nou pretul barilului , asa cum s-a intamplat in mai putin de un an in 2014, cand titeiul s-a ieftinit de la 100 dolari barilul la mai putin de 50 de dolari.

In prezent, cotatia titeiului Brent se situeaza in jurul valorii de 57 dolari, iar petrolul WTI este cotat la circa 51 dolari.

Caderea din 2014 s-a bazat pe un surplus de oferta de 2-3 milioane barili pe zi, iar Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estimeaza ca revolutia automobilelor electrice va "sterge" 8 milioane de barili pe zi din cererea de petrol, pana in 2040, ceea ce da fiori executivilor din industria petroliera.

Gigantii industriei se gandesc deja la planuri de rezerva pentru momentul in care cererea de petrol va scadea considerabil. Royal Dutch Shell, de exemplu, a cumparat recent cel mai mare producator de statii de reincarcare electrica din Europa, NewMotion, iar BP este de asemenea in discutii cu astfel de furnizori pentru instalarea de statii in benzinariile proprii.

In acest context, nu este de mirare ca Shell are cea mai agresiva estimare, dintre gigantii industriei, cu privire la ritmul de adoptie a automobilelor electrice si se asteapta ca varful cererii pentru petrol sa fie atins in urmatorii 10 ani.

Sursa foto: curraheeshutter_Shutterstock