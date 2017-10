Clasarea in topul “amaraciunii” (n.r.) se realizeaza prin punerea laolalta a previziunilor privind inflatia si rata somajului pentru anul 2017. Romania are un scor de 7,5, la egalitate cu El Salvador, fiind situata mai bine decat tari precum Austria, Germania, Suedia sau Canada, conform Bloomberg.

Urcarea in top a Romaniei, un top in care cu cat tara respectiva este pe o pozitie mai fruntasa cu atat economia are mai mult de suferit, este cauzata de previziunile privind cresterea inflatiei, un trend inregistrat de asemenea in tari precum Estonia, Latvia, Polonia si Slovacia.

sursa foto: screenshoot Bloomberg.com

Polonia este tara a carei economie a inregistrat cel mai mare derapaj, ajungand de pe pozitia 45 in 2016, detinuta anul acesta de Romania, pana pe pozitia 28, cu un scor de 9,6. Aceasta cadere vine dupa ce inflatia tarii a ajuns in ianuarie la 1,8%, dupa o lunga perioada de deflatie.

Liderul topului este Venezuela, care inregistreaza o inflatie de 491,9% si o rata a somajului de 7,8%. Pretul scazut al petrolului, singurul export semnificativ realizat de catre aceasta tara, a fost principala cauza ce a alimentat o criza atat de puternica incat a lasat rafturile magazinelor goale.

Sursa foto: By Syda Productions / Shutterstock.com