Romania rateaza oportunitatea oferita de regiune, care se afla in cea mai buna pozitie in fata investitorilor din intreaga lume. In schimb, acestia sunt reticenti fata de tara noastra, din cauza fiscalitatii incerte si a sustenabilitatii bugetare fragile. In plus, mai sunt si declaratiile iresponsabile ale oficialilor, care afecteaza economia pentru o perioada lunga de timp. Economistul sef pentru Europa Centrala si de Est al UniCredit Bank Londra, Dan Bucsa, sustine ca in Ungaria si Polonia investitorilor le-a luat doi ani sa isi recapete increderea in economie dupa declaratiile cu privire la suprataxarea companiilor.

“Atunci cand Ungaria si Polonia au anuntat ca maresc taxele pentru companii, a durat un an si jumatate - doi pana cand companiile au reinceput sa investeasca in economie. Si, in Polonia cel putin, au fost doar declaratii”, a spus Bucsa in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking, difuzata pe wall-street.ro. Potrivit acestuia, investitorii sunt foarte...