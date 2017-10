Atitudine fara precedent: Comisia Europeana spune lucrurilor pe nume: Guvernul Romaniei vrea sa mute contributiile sociale de la angajator integral la angajat pentru a atenua impactul Legii salarizarii unitare, Ministerul Finantelor incalca regulile asumate prin Pactul fiscal si refuza sa ia masurile necesare pentru a reduce deficitul structural, iar masura privind plata defalcata a TVA are nevoie de aprobarea ex-ante a Comisiei Europene, in timp ce ministrul roman al Finantelor spune ca forul european “nu are informatii corecte cu privire la aceasta masura”.

Toate aceste precizari sunt cuprinse in Raportul Comisiei privind procedura de deviere semnificativa (SDP) pentru Romania, lansata in primavara acestui an din cauza abaterii semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) in 2016. “Autoritatile romane intentioneaza sa mute integral contributiile sociale de la angajator la angajat pentru a amortiza impactul Legii salarizarii unitare. Intentia este de a creste contributiile sociale platite de angajat din salariul...