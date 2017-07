Actiunile fostei Banca Comerciala Carpatica, devenita de la 1 mai Patria Bank in urma unei fuziuni, vor suspendate de la tranzactionare in perioada 11-12 iulie, din cauza ca banca isi va schimba simbolul de tranzactionare.

Astfel, din data de 13 iulie, simbolul de tranzactionare de pe bursa se schimba din BCC in PBK, arata un anunt al bancii. De asemenea, banca si-a majorat capitalul social cu aproape 71%, la 376,2 milioane lei, ca urmare a fuziunii prin absorbtie dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank, insa urmeaza sa il reduca aproape de nivelul initial, potrivit unui anunt transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie News.ro.

”Capitalul social s-a majorat de la valoarea de 220,27 milioane lei (divizat in 2,2 miliarde actiuni de valoare nominala 0,10 lei) la valoarea de 376,23 milioane lei (divizat in 3,76 miliarde actiuni cu valoare nominala 0,10 lei)”, arata anuntul bancii. De asemenea, pe 26 iunie, banca a anuntat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pentru data de 28 iulie, in care cere aprobarea pentru reducerea capitalului social cu suma de 149 milioane de lei, de la 376,2 milioane de lei la 227,1 milioane de lei.

Aceasta reducere se face prin anularea a 1,491 milioane de actiuni, proportional cu cota de parti­cipare a fiecarui actionar la capitalul social al bancii. Banca a inregistrat in primul trimestru din acest an o pierdere de 9,7 milioane lei, cu 27% mai mare decat in trimestul IV 2016, pe fondul incetinirii activitatii cauzate de pregatirea fuziunii.

Activele totale au scazut in trimestrul 1 cu 4% fata de 31 decembrie 2016, la 2,49 miliarde lei, pe fondul reducerii bazei de depozite atrase de la clienti si inchiderii a 18 agentii in decembrie 2016. Banca Comerciala Carpatica (BCC) a fuzionat la 1 mai cu Patria Bank. Noua institutie bancara are peste 240.000 de clienti.

In 2016, fosta Banca Comerciala Carpatica a inregistrat pierderi de 42,06 milioane lei (9,3 milioane euro), in scadere cu 44% fata de rezultatul negativ raportat in anul anterior, dupa ce a taiat cheltuielile pentru a compensa reducerea incasarilor. Grupul Patria Bank include Patria Bank, Patria Credit IFN, SAI Carpatica Asset Management si SAI Intercapital Invest.