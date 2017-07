Transilvania Broker de Asigurare, alaturi de o alta companie, a facut o prezentare, in noiembrie 2016, potentialilor investitori de la bursa, iar acum urmeaza sa faca pasul catre listare. "Vom avea o companie noua, dintre cele doua care s-au prezentat in noiembrie, Transilvania Broker de Asigurare, cu un IPO" conform Sobolewski, scrie News.ro.

Seful bursei a subliniat ca noua listare vine in contextul in piata de capital a devenit mai atractiva pentru firmele mici si mijlocii din Romania, mai ales dupa ultimele doua mari listari de succes: MedLife si Digi Communications. Transilvania Broker de Asigurare are sediul in Bistrita si activeaza pe piata intermedierii in asigurari din 2006, fiind detinuta de Gabriel Login, cu 60% din actiuni, si Dan Niculae (40%).