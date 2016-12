Banca Nationala a Romaniei (BNR) a aprobat numirea lui Francois Bloch in functia de director general al BRD a doua banca din Romania din punct de vedere al valorii activelor, controlata de grupul francez Societe Generale, potrivit unui comunicat publicat joi de Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Numirea a fost aprobata abia acum, desi francezul urma sa preia functia de la 1 noiembrie.

In august, grupul francez Societe Generale, actionarul majoritar al BRD, a anuntat schimbarea directorului general al filialei din Romania, Philippe Lhotte, incepand din 1 noiembrie, viitorul manager fiind Francois Bloch. Decizia schimbarii managerului a fost luata intr-o sedinta a consiliului de administratie al bancii, conform News.ro.

"In reuniunea din 2 august 2016, consiliul de administratie al BRD-Groupe Societe Generale SA l-a desemnat pe Francois Bloch drept succesorul lui Philippe Lhotte in functia de director general, incepand cu data de 1 noiembrie 2016. Numirea este sub conditia obtinerii aprobarii Bancii Nationale a Romaniei", a precizat BRD.

Lhotte este director general si membru in consiliul de administratie al BRD din 31 octombrie 2012. In aprilie, actionarii BRD i-au reinnoit mandatul de administrator lui Philippe Lhotte, care expira in septembrie, pentru patru ani, pana la 13 septembrie 2020. Insa mandatul de director general nu a fost reinnoit.

Bloch, propus de grupul Societe Generale pentru a prelua functia de director general al BRD din noiembrie, a fost interogat de autoritatile ruse in 2013, in cadrul unei anchete legate de Vladimir Golubkov, fostul presedinte al Rosbank, filiala ruseasca a grupului francez, acuzat de coruptie, potrivit unui articol publicat in iulie 2013 de agentia ruseasca Sputnik, controlata de guvernul rus, care citeaza publicatia Izvestia. Potrivit Sputnik, Bloch a fost unul dintre cei zece manageri de top din cadrul Rosbank interogati de comisia ruseasca de ancheta.

Francois Bloch este vicepresedinte al Rosbank responsabil pentru finante, management al riscului, resurse umane si control, potrivit datelor publicate pe site-ul bancii rusesti. Potrivit relatarii agentiei rusesti, acuzata de multi observatori din Occident ca este un instrument de propaganda al regimului lui Vladimir Putin, Bloch a dat declaratii extinse anchetatorilor rusi.

Astfel, Bloch "a declarat ca Golubkov nu putea lua nicio decizie fara colegul sau - vicepresedintele bancii Juan Carlos Albizzati, nici fara autorizatia conducerii bancii-mama - Groupe Societe Generale", a scris Sputnik. Golubkov a fost retinut de autoritatile ruse in mai 2013 pentru acuzatii de coruptie, in conditiile in care Societe Generale se numara printre putinele banci straine care au continuat sa opereze pe o piata bancara dominata de grupurile controlate de statul rus, potrivit Reuters.

Mai exact, anchetatorii sustineau ca Golubkov a luat mita in jur de 160.000 de dolari si ca ar fi cerut o suma de 1,5 milioane de dolari de la un om de afaceri pentru a aproba un imprumut. La putin timp dupa demararea anchetei, grupul francez l-a concediat pe Golubkov. Publicatia rusa Izvestia, care a stat la originea stirii din Sputnik, a relatat, citand surse din cadrul anchetei, ca Bloch a fost prudent in declaratii, dar ar fi dezvaluit o informatie importanta comisiei de ancheta.

Astfel, Francois Bloch, care era membru in comisia de creante din cadrul Rosbank, le-a spus anchetatorilor ca nu isi mai aminteste daca a participat la sedinta in care s-a luart decizia prin care s-a prelungit cu cinci ani durata limitei de risc pentru grupul Ecooffice, al carui director a facut ulterior plangere la autoritati. Bloch a sustinut, insa, in fata anchetatorilor ca Golubkov nu putea lua astfel de decizii singur, fara acordul conducerii bancii-mama din Franta, potrivit Sputnik.

