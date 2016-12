IFN-urile au ajuns sa acapareze circa 10% din productia noua de credite de consum, in contextul in care acum cativa ani felia institutiilor financiare nebancare era de numai 2-3%, a declarat Dana Demetrian, vicepresedinte pe retail al BCR.

Oficialul BCR considera ca IFN-urile nu au "cucerit" din cota de piata a bancilor pe segmentul creditelor de consum, "nefiind clienti care se muta dintr-o parte in alta", dar institutiile nebancare au fost prezente in mediile in care clientii au cea mai mare nevoie de credite de consum, cum ar fi in magazine si online.

"In rural nu se observa o crestere a prezentei IFN-urilor, dar aici trebuie sa incepem cu economisirea si cu zona de plati, pentru ca oamenii din mediul rural nu au neaparat nevoie de un credit, poate doar in agricultura sa fie cerere", a declarat pentru wall-street.ro vicepresedintele BCR.

Clientii IFN-urilor, sa fie atenti la costuri

Demetrian atrage atentia ca cel mai important aspect cand vine vorba de finantarea prin IFN-uri este cel al costurilor, in contextul in care unele astfel de institutii ofera credite si la dobanzi efective (DAE) care depasesc 2.000% pe an.

"Un client care are nevoie peste noapte de o suma de bani, dar care se angajeaza la un cost atat de mare, este un client care isi pericliteaza viata personala si pe cea a familiei din perspectiva capacitatii de rambursare. Exista clienti corecti care incearca sa faca rambursari de credite la asemenea costuri, dar efectele in viata sociala sunt foarte foarte mari", explica oficialul bancii.

De multe ori, IFN-urile care practica astfel de dobanzi si acorda credite rapide, cu livrare acasa, nu raporteaza datele catre Biroul de Credite si, din aceasta perspectiva, exista un risc ca astfel de practici sa devina foarte populare. Pe de alta parte, insa, multe IFN-uri raporteaza date si ofera chiar dobanzi rezonabile.

"Cel mai important este sa invatam acesti clienti, oricare ar fi ei si de oriunde ar fi, sa inteleaga la ce riscuri se expun. Indiferent daca vorbim de o banca sau de un IFN, trebuie sa fie foarte atenti la costurile la care se expun pe intreaga perioada de creditare, pentru ca sunt oferte de atragere a clientilor spre produse care initial sunt gratuite si apoi au costuri mari", concluzioneaza Demetrian.