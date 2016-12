Asociatia pentru protectia consumatorilor APCONS acuza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ca nu a declansat pana in prezent un control amanuntit al firmei de asigurare Euroins, in urma unor sesizari primite de asociatie, si sustine ca ar putea exista legaturi personale intre asigurator si directorul departamentului de control al ASF, Florin Golovatic, potrivit unui comunicat publicat joi.

News.ro a solicitat ASF o pozitie oficiala in legatura cu aceste acuzatii. Pana la ora redactarii acestui articol, reprezentantii ASF nu au avut nicio reactie oficiala.

ASF a decis in cazul Euroins declansarea procedurii de redresare financiara in octombrie 2015, iar autoritatea considera ca asiguratorul a realizat toate masurile scadente in 30 septembrie 2016 pe care si le-a asumat in planul de redresare, existand premise pentru iesirea din procedura de redresare. APCONS sustine ca a cerut ASF sa declanseze un control amanuntit la Euroins, dupa ce a primit numeroase sesizari privind posibile incalcari ale legii, dar nu a fost luata nicio masura.

“Am sesizat oficial ASF-ul, am transmis si documentele primite din partea pagubitilor RCA care reclama aceste abuzuri, insa nu se intampla absolut nimic. Este posibil ca intre domnul Golovatic si societatea Euroins sa existe niste relatii de ordin personal, care sa intarzie luarea unor masuri in relatia cu aceasta societate de asigurari”, a declarat presedintele APCONS, Vasile Cazan. Cazan a avertizat ca, daca ASF ezita sa declanseze un control in baza sesizarilor si probelor transmise, fara a motiva temeinic aceasta decizie, asociatia ar putea sesiza si alte institutii care pot cerceta conducerea ASF pentru posibile infractiuni.

Reclamatiile primite de APCONS din partea consumatorilor fac referire la mai multe presupuse abuzuri din partea Euroins, legate in special de neachitarea despagubirii in termenul legal pe zona de RCA, diminuarea devizului de reparatii fara a prezenta justificari tehnice sau legale si nerespectarea prevederilor legale privind termenul de efectuare a constatarilor de daune. In plus, potrivit asociatiei, consumatorii considera ca asiguratorul subevalueaza, in unele cazuri, valoarea de piata a autovehiculului, pagubitii RCA primind astfel o valoare semnificativ mai mica decat cea cuvenita.

Sursa foto: Shutterstock / Calcul asigurare