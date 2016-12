Credit Suisse a fost de acord sa plateasca autoritatilor din SUA 2,48 miliarde de dolari pentru a rezolva cererile investitorilor care au fost dusi in eroare in privinta valorilor mobiliare garantate cu ipoteci vandute in perioada premergatoare crizei financiare din 2007-2008.

In cadrul acordului, banca elventiana va aloca alte 2,48 miliarde de dolari in urmatorii cinci ani pentru a compensa impactul asupra consumatorilor, se arata intr-un comunicat al bancii. Acordul va fi transmis spre aprobare consiliului de administratie al bancii, conform News.ro.

“Credit Suisse va inregistra un cost inainte de impozitare de aproximativ 2 miliarde de dolari in plus fata de rezervele existente. Aceasta masura va fi inclusa in rezultatele aferente trimestrului IV 2016”, a precizat banca.

Suma finala pe care o va plati banca elvetiana este in acord cu nivelul de 5-7 miliarde de dolari, pe care Departamentul Justitiei din Statele Unite a solicitat-o la debutul negocierilor.

Decizia bancii elvetiene a venit dupa ce Deutsche Bank a convenit cu Departamentul Justitiei din Statele Unite ca va plati 7,2 miliarde de dolari peste vanzarea si punerea in comun a titlurilor sale ipotecare toxice.

In septembrie, Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, anunta ca ar putea primi o amenda de pana la 14 miliarde dolari de la Departamentul Justitiei din Statele Unite intr-un litigiu legat de creditele imobiliare toxice vandute inainte de criza suprime, din 2007-2008.

Grupul Deutsche Bank era acuzat, ca si alte mari grupuri financiare, ca a vandut inainte de izbucnirea crizei financiare din 2007-2008 credite imobiliare impachetate in produse financiare complexe, botezate RMBS, catre investitori, desi stia ca erau toxice.

Banca americana Goldman Sachs a primit in aprilie o amenda de 5,06 miliarde dolari pentru fapte similare.

