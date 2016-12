Euroins Insurance Group (EIG) a transferat in contul Euroins Romania suma de 100 de milioane de lei in data de 23 decembrie anul curent, reprezentand marirea de capital prevazuta pentru finalul anului, potrivit companiei.

Dupa aceasta noua majorare, capitalul social al Euroins se ridica la valoarea de 530 de milioane de lei, potrivit EIG. "Prin noua marire de capital, consideram ca am oferit o baza solida pentru afacerea noastra in Romania", a declarat Kiril Boshov, CEO al Euroins Insurance Group.

EIG a mai efectuat in luna august 2016 o marire de capital social in valoare de 200 de milioane de lei, transferati in contul Euroins Romania, crescand astfel capitalul social al companiei la 430 de milioane de lei. EIG a inregistrat o crestere de 31,5% a primelor brute subscrise in noiembrie 2016, la valoarea de 23,8 milioane de euro, comparativ cu 18,1 milioane de euro in noiembrie 2015.

De asemenea in primele 11 luni ale anului, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu 14,5% la 236,6 milioane de euro, potrivit datelor preliminare. Euroins Romania a inregistrat o crestere de peste 22,1% a primelor brute subscrise in primele 11 luni ale anului 2016 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

"In prezent, compania se concentreaza pe calitatea si diversificarea portofoliului de asigurari printr-o segmentare detaliata a riscurilor, care a redus semnificativ riscurile asigurate. Pentru anul curent, obiectivul managementului este de a mentine pozitia pe piata si de a imbunatati semnificativ rezultatele financiare", potrivit Euroins.

Euroins ar putea iesi din redresarea financiara

Aflata sub supraveghere financiara, Euroins a realizat masurile asumate in planul de redresare, existand premize pozitive legate de finalizarea procedurii, arata ASF. Autoritatea a decis in cazul Euroins declansarea procedurii de redresare financiara in octombrie 2015.

Euroins a realizat toate masurile scadente in 30 septembrie 2016 pe care si le-a asumat in planul de redresare, potrivit ASF. Transferul ultimei transe de 100 milioane lei, pentru majorarea capitalului social, aprobata de actionari in toamna acestui an, asigura premizele restabilirii stabilitatii financiare, considera autoritatea.

"Pentru inchiderea planului de redresare, ASF va face o analiza finala, dupa transferul ultimei transe, si pe datele financiare ale societatii la sfarsitul anului. Premizele existente pot conduce la o concluzie pozitiva, dar iesirea din redresare trebuie constata si aprobata de consiliu”, mai arata ASF.

Sursa foto: Juergen Faelchle / Shutterstock