Vanzarile globale de obligatiuni au atins in 2016 un nivel record de peste 6.600 de miliarde de dolari, doborand un maxim din 2006 datorita companiilor care au dorit sa profite de costurile scazute de imprumut, puse acum in pericol de promisiunile presedintelui american Donald Trump de crestere a investitiilor, relateaza Financial Times.