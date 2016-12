Teamnet International, firma detinuta de Sebastian Ghita pana in 2012, se numara, alaturi de UTI si Siveco, printre companiile cu cele mai mari sume incasate pentru contractele incheiate cu institutiile publice pentru produse software, in perioada 1 ianuarie 2011 - 31 iulie 2016, potrivit unui raport publicat la inceputul lunii decembrie de Corpul de control al premierului Dacian Ciolos. In luna octombrie, alaturi de Ymens, a depus oferta, pentru contractul cu o durata de trei ani, si furnizorul de servicii de telcomunicatii Telekom Romania Communication, al treilea jucator pe piata de telefonie mobila, controlat de gigantul german Deutsche Telekom, conform News.ro.

Valoarea estimata initial a contractului era de 7,5 milioane lei (1,65 milioane euro). Obiectul contractului atribuit de BNR si castigat de Ymens Teamnet il reprezinta ”achizitia de echipamente si servicii necesare dezvoltarii infrastructurii de comunicatii proprii precum si a retelei de comunicatii interbancare RCI operata de catre autoritatea contractanta”, potrivit anuntului.

Reteaua de Comunicatii Interbancare (RCI) este un sistem electronic pentru comunicatii de date cu caracter financiar, care asigura infrastructura pentru aplicatiile derulate in cadrul Sistemului Informatic Bancar (SIB) intre bancile-persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor-persoane juridice straine, celelalte persoane juridice publice sau private care au fost autorizate sau care au conturi la BNR si centrala institutiei. Teamnet International a avut venituri totale de 327,65 milioane lei (72,8 milioane euro) in 2015 si inregistra datorii totale de 255,6 milioane lei (56,8 milioane euro) la finalul anului trecut, potrivit raportului trimis la Ministerul Finantelor.

Cele mai mari sume pentru contractele incheiate cu institutiile publice pentru produse software, in perioada 1 ianuarie 2011 - 31 iulie 2016, au fost incasate de urmatoarele firme: Siveco Romania SA (377 milioane lei), Grupul Teamnet (261 milioane lei) si UTI Grup (108 milioane lei), potrivit Corpului de control al premierului Dacian Ciolos.

In luna decembrie, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a atribuit un contract companiei Teamnet, care a castigat licitatia pentru mentenanta Platformei Informatice a Asigurarile de Sanatate (PIAS), pentru 8,95 milioane lei (1,98 milioane euro), cu TVA. Ministrul Muncii, Dragos Pislaru, a declarat, in luna noiembrie, ca exista o decizie a Curtii de Conturi ca arhitectura sistemului REVISAL (Registrul General de Evidenta a Salariatilor), folosita pentru evidenta angajatilor, sa fie predata de firma Teamnet.

Ministrul a declarat ca, in lipsa acestei platforme, nu s-a putut dezvolta separat registrul salariatilor din sistemul public, care va sta la baza legii salarizarii unitare. Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a declarat, in luna iunie a acestui an, ca a cerut Corpului de control sa se uite in baza de date a Ministerului Fondurilor Europene, SMIS, pentru a vedea ce contracte au avut firmele despre care DNA afirma ca deputatul Sebastian Ghita ”le controleaza prin interpusi”.

Sursa foto: Tanyashir | Dreamstime.com