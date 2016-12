Guvernul a aprobat in sadinta saptamanala o Hotarare de Guvern prin care majoreaza cu 18,2% ajutorul de stat pentru motorina in agricultura in 2016, de la 647,24 milioane lei la 765,32 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa publicat joi.

Fondurile alocate suplimentar sunt asigurate de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016, conform News.ro.

Sprijinul se acorda agricultorilor, sub forma de rambursare, prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare. Majorarea sumei permite plata integrala a acestui sprijin destinat agricultorilor pentru diminuarea costurilor de productie, conform situatiei centralizatoare realizata de Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA).

Incepand cu anul 2015, conform unei Hotarari de Guvern adoptata in 2014, se aplica o schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura prin aplicarea unei rate de impozitare mai redusa. Pentru anul 2016, suma alocata initial din bugetul Ministerului Agriculturii a fost de 338,8 milioane lei, dar in sedinta din 5 octombrie a fost majorata de Guvern la 647,2 milioane lei. Valoarea maxima a schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 2015-2020 este de 3,33 miliarde lei.

Sursa foto: tpsdavePixabay