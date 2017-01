Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vrea sa dezvolte, in acest an, sectorul asigurarilor de sanatate prin stimularea asigurarilor voluntare, arata programul de activitate publicat vineri de ASF.

ASF constata ca sectorul asigurarilor de sanatate din Romania este foarte slab dezvoltat. “In Romania, asigurarile de sanatate nu pot indeplini inca un rol structural benefic in societate, din cauza lipsei unor masuri concrete ale factorilor de decizie in privinta intregului sistem medical national, a lipsei de educatie financiara, a aversiunii la risc, precum si a nivelului de trai”, se arata in programul ASF, conform News.ro.

In acest sens, ASF propune stimularea sectorului de asigurari voluntare de sanatate de tipul celor complementare, bine reglementate. “Acestea ar trebui sa fie considerate servicii economice de interes general si parte componenta a sistemelor de asigurari sociale de sanatate si astfel sa fie mult mai bine reglementate”, sunt de parere reprezentantii ASF.

ASF prevede un rol tot mai mare al asigurarile private de sanatate. "Avem in vedere faptul ca acest segment este in corelatie puternica cu o serie de factori precum nivelul de acoperire a nevoilor asigurate de sistemul public de sanatate, aversiunea la risc a populatiei, comportamentul de economisire si nivelul de trai", arata documentul.

Potrivit documentului ASF, eliminarea barierelor legislative ar putea duce la o armonizare mai buna intre sectorul de stat si cel privat. Printre solutiile propuse de ASF se numara introducerea de posibilitati suplimentare de plata pentru consumatori si flexibilizarea contractelor de asigurari private de sanatate.

ASF si-a propus sa sustina consolidarea pietei prin aplicarea cadrului legislativ adecvat, prin actualizarea si simplificarea produselor de asigurare, prin diversificarea canalelor de distributie, inclusiv prin implicarea bancilor. De altfel, unul dintre principalele obiective legislative ale ASF in 2017 pentru sectorul asigurarilor este realizarea unui proiect de Lege privind distributia de asigurari, care se va transpune Directiva europeana 2016/97 si care urmeaza sa se aplice de la inceputul anului 2018.

ASF a precizat ca principalele directii de actiune pentru 2017 vizeaza functionarea corecta si dezvoltarea pietelor financiare non-bancare, corelarea legislatiei autohtone cu cea europeana, precum si cu cele mai bune practici internationale in domeniu, cu scopul imbunatatirii increderii consumatorilor in sectorul financiar non-bancar si asigurarii unei protectii adecvate a acestora.

Sursa foto: Shutterstock/ BaNactAndrey_Popovs