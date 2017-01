Senatul si-a aprobat luni, in sedinta de plen, proiectul de buget pentru anul in curs, a carui valoare este de 121,5 milioane de lei, din care 115,8 milioane cheltuieli curente si 5,7 milioane cheltuieli de capital.

Propunerea de buget a Senatului pe anul 2017 a fost adoptata cu 90 de voturi ”pentru”, cinci abtineri si sapte voturi ”impotriva” si va fi inaintata Ministerului de Finante pentru a fi inclusa in proiectul bugetului de stat pe 2017, conform News.ro.

Senatorii USR, prin vocea lui Mihai Gotiu, au protestat fata de bugetul adoptat, spunand ca acesta nu tine cont de modificarile noii legislaturi in care sunt sase grupuri parlamentare fata de patru cate au fost anterior. Gotiu a mai atras atentia ca nu exista o compensare pentru consilieri, motiv pentru care, pentru a se incadra in buget, grupurile politice din Senat trebuie sa renunte la o parte dintre consilieri, care sa fie relocati partidelor nou intrate in Parlament.

Cea mai mare parte a bugetului Senatului pe anul in curs, 115,8 milioane lei, va fi alocata cheltuielilor curente dupa cum urmeaza: cheltuieli de personal – 93,5 milioane, bunuri si servicii – 17,2 milioane, transferuri intre unitati ale administratiei publice – 985 mii lei, alte transferuri – 68 mii lei, asistenta sociala – 3,9 milioane lei. La capitolul cheltuieli de capital a fost alocata suma de 5,7 milioane lei.

Sursa foto: Shutterstock/Singkham