Ministerul Finantelor ar putea imprumuta in acest an in jur de 50 miliarde lei de pe piata interna si circa 3 miliarde euro din emisiuni externe de obligatiuni, niveluri similare cu cele de anul trecut, a declarat marti, la o conferinta organizata la Viena, directorul directiei de Trezorerie si Datorie Publica din Ministerul Finantelor, Stefan Nanu, care le-a spus investitorilor ca Romania are nevoie de un buffer important de lichiditate in Trezorerie pentru a se proteja de fluctuatiile pietei de imprumut.

Pentru 2016, programul de imprumuturi al Romaniei a presupus atragerea a 48-50 de miliarde lei prin vanzarea de obligatiuni pe piata interna, fata de 38,6 miliarde lei in 2015, pe fondul cresterii puternice a deficitului bugetar, la 2,6% din produsul intern brut (PIB). In plus, Ministerul Finantelor a imprumutat, in 2016, 3,25 miliarde euro prin emisiuni de obligatiuni pe pietele externe, conform News.ro.

Pentru 2017, noul guvern a anuntat ca va mentine deficitul bugetar in limita plafonului de 3% din PIB prevazut de tratatele europene si a exclus un nou acord cu institutiile internationale, precum cel din 2009, mizand tocmai pe banii aflati in Trezorerie. Un nivel al deficitului bugetar de 3% din PIB inseamna circa 24 miliarde lei (5,4 miliarde euro), in conditiile in care valoarea PIB este estimata la 815 miliarde lei (180 miliarde euro) pentru 2017. "Exista rezervele necesare in Trezorerie pentru a avea acoperita buna functionare. Nu exista perspectiva cresterii deficitului, care sa genereze o sarcina pe serviciul public in perioada urmatoare”, a spus sambata ministrul Finantelor, Viorel Stefan.

Insa seful Trezoreriei a explicat marti, in fata investitorilor internationali prezenti la Viena, ca bufferul - sau rezerva - din Trezorerie este pentru protejarea bugetului in caz de fluctuatii mari pe pietele de capital sau fluctuatii valutare, care pot provoca cresteri bruste ale costurilor imprumuturilor statului.

Rezerva este necesara mai ales ca Romania a devenit tot mai prezenta pe marile piete de capital, dupa ce titlurile de stat romanesti au fost incluse, in iulie 2014, intr-un indice international - GBI-EM Global Diversified Investment Grade. "Trebuie sa intelegi felul in care actioneaza grupurile de investitori pentru a te putea proteja. Pentru noi, in acest context, a fost foarte benefic faptul ca am inceput sa construim un buffer in valute forte", a spus Nanu.

Buffer-ul sau rezerva in valuta din Trezorerie era la finalul lunii mai 2016 de 5,9 miliarde euro, potrivit unor date publicate de Ministerul Finantelor, iar potrivit unor declaratii oficiale se afla la un nivel similar si in prezent. Intrarea titlurilor de stat romanesti in indicele international i-a facut pe mult investitori straini sa investeasca in datoria statului roman. "A fost o schimbare uriasa pentru noi. Intr-o singura luna am ajuns de la o pondere a investitorilor straini (in titlurile de stat romanesti) de 5% la o pondere de circa 25%. Bineninteles, acest lucru a adus multe beneficii, dar si mai multa volatilitate, cand piata se misca", a afirmat Nanu, la conferinta Euromoney de la Viena. Oficialul a mai spus ca includerea titlurilor de stat romanesti a sporit si riscurile financiare pentru Romania. "A sporit riscurile de refinantare a crescut riscul unor evenimente la data scadentei", a mai spus seful Trezoreriei.

