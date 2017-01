Cererea tot mai mare de locuinte a facut ca in 2016 sa se livreze un numar record de case si apartamente mai ales in marile orase ale tarii, anunta compania de consultanta imobiliara Coldwell Banker. In Capitala si in judetul Ilfov s-au construti cu 20% mai multe locuinte decat in anul precedent, cifrele ajungand pana la 13.000 de locuinte. Iata ce schimbari se intrevad la orizont pentru anul acesta si ce ar trebui sa stie orice roman, indiferent daca sta cu chirie sau are planuri de achizitie:

1. Locuintele noi devin din ce in ce mai avantajoase ca pret

Apartamentele vechi deja nu mai starnesc foarte mult interesul cumparatorilor. Este si firesc ca atunci cand exista constructii noi care nu au doar avantajul unui aspect mai placut, ci si alte facilitati suplimentare. Un exemplu concludent este acest complex rezidential din sectorul 2 al Capitalei, care are, asa cum vezi, nu doar apartamente spatioase, ci si toate facilitatile de care ar putea avea nevoie o familie, o clinica medicala in incinta, paza permanenta, spatii verzi si gradini interioare, dar si un sistem de alimentare electrica pe generator, pentru cazul in care exista o pana de curent.

In cazul complexelor noi, in afara de programul Prima Casas si creditele imobiliare clasice, exista si variante ratelor direct la dezvoltator, cu un avans flexibil, o dobanda mica sau inexistenta si accesul mult mai rapid la finantare. De pe aceasta pagina poti afla mai multe informatii despre ratele la dezvoltator, o varianta care iti permite cumpararea unei locuinte chiar si fara dovezi care sa ateste capacitatea de plata, cat si fara asigurarea imobilului.

2. Se modifica programul Prima Casa

Principalul motor al pietei imobiliare de la noi din tara, programul Prima Casa sufera anul acesta cateva modificari. Statul va acorda incepand de luna aceasta garantii diferentiate in functie de tipul locuintelor cumparate, prin aceasta schimbare incercandu-se o stimulare a pietei de locuinte noi.

Modificarea ce a intrat in vigoare de la 1 ianuarie presupune o cota de garantare de 50% pentru locuintele noi si cele consolidate, si de 40% pentru cele care nu se incadreaza in aceasta categorie. Sunt considerate locuinte noi cele receptionate cu cel mult cinci ani inainte de data solicitarii creditului prin acest program. Tot de garantie de 50% beneficiaza si locuintele care au fost consolidate sau au fost supuse unor interventii pentru reducerea riscului seismic cu cel putin cinci ani inaintea solicitarii creditului.

3. Preturile sunt in crestere in marile orase. Care este pretul mediu la nivel national?

In ultima luna a anului trecut preturile au crescut cu 10,7% fata de cele inregistrare in aceeasi luna a anului precedent. Pretul mediu la nivel national este in prezent de 1.053 euro/mp, noteaza mediafax.ro.

Cele mai scumpe locuinte nu sunt, insa, in Capitala, asa cum ne-am fi asteptat, ci in capitala Transilvaniei. La Cluj, preturile au crescut cu 11,4 procente si se situeaza in prezent la o medie de 1.244 de euro/mp. In Bucuresti, pretul mediu este de 1.138 de euro.mp, cu 6,5% mi mult decat in decembrie 2015. In Timisoara, pretul mediu al locuintelor este de 1.027 de euro/mp, in Constanta 917 euro/mp, in Brasov 901 euro/mp, iar in Iasi de 857 de euro/mp.

Sursa foto: Monkey Business Images/Shutterstock, Photosebia/Shutterstock