In luna august a anului trecut, actionarii Asirom, companie controlata de grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), au aprobat o infuzie totala de capital de aproape 170 milioane de lei, printr-o majorare de capital la care actiunile sunt vandute la un pret dublu fata de cel nominal, incluzand si o prima de emisiune, conform News.ro.

Instiintarea privind aprobarea majorarii de capital a venit la o zi dupa ce ASF a anuntat ca a amendat Asirom cu 200.000 de lei, in urma descoperirii unor nereguli la un control asupra modului in care au fost solutionate dosarele de dauna. Capitalul social al Asirom a ajuns in prezent la 424,9 milioane lei, masura ”avand ca efect consolidarea capacitatii financiare a societatii”.

In luna octombrie a anului trecut, actionarii companiei au anuntat incheierea perioadei de subscriere a titlurilor noi emise si varsarii aporturilor in numerar. In urma operatiunii, Vienna Insurance Group (Austria) are in actionariat o cota de 86,4467%, LVP Holding (Austria) -13,2%, iar un numar de 811 persoane fizice si juridice - 0,353%, potrivit Profit.ro.

ASF a efectuat la Asirom un control inopinat intre 5 septembrie si 17 noiembrie 2016. Decizia a fost luata dupa o crestere accelerata, in prima jumatate a anului trecut, a reclamatiilor privind intarzieri la plata daunelor. Tematica controlului a vizat modul in care societatea a instrumentat/solutionat dosarele de dauna pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila si CASCO auto.

Autoritatea a descoperit, in cadrul controlului, ca aproape 9.000 de dosare din cele peste 22.000 gestionate de Asirom in perioada analizata (ianuarie 2015-iulie 2016) inregistrau intarzieri la plata, potrivit Profit.ro. Mai mult, in 2014 si 2015, rezervele de dauna au fost subevaluate cu circa 15 milioane de lei. Una dintre principalele cauze ale acestei probleme a fost ca Asirom nu includea in rezerve si cheltuielile cu gestionarea dosarelor de dauna.

Sursa foto: Dreamstime.com