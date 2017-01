Guvernul Grindeanu a decis sa mentina in acest an contributiile la Pilonul II, al pensiilor private obligatorii, la nivelul de anul trecut, de 5,1%, insa ar putea majora nivelul la 6% din veniturile brute ale angajatilor in 2018, prevede un proiect de ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor.

In 15 decembrie 2016, Guvernul Ciolos a aprobat o ordonanta de urgenta prin care a mentinut la nivelul de 5,1% nivelul contributiilor la Pilonul II de pensii pentru primele doua luni din 2017, pentru ca noul guvern sa aiba timp sa decida ce nivel va aplica pentru restul anului, conform News.ro.

In conditiile in care bugetul se afla sub presiune, guvernul condus de Sorin Grindeanu a decis sa mentina contributiile la Pilonul II la nivelul actual, dar promite o majorare pana la nivelul asumat acum zece ani, de 6%, in anul viitor.

"Prevederile art. 18 alin. (2), art. 19, art. 21 si art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 martie - 31 decembrie 2017. Incepand cu 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondurile de pensii administrate privat se majoreaza la 6%", prevede proiectul de act normativ.

In ordonanta 99/2016, aprobata de guvernul Ciolos in decembrie, se preciza ca "in perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 cota de contributie la fondul de pensii se mentine la nivelul prevazut pentru anul 2016".

Guvernul Ciolos a majorat nivelul contributiilor la Pilonul II de pensii de la 5% in 2015 pana la 5,1% de la inceputul anului 2016.

In 2008, la startul sistemului pensiilor private obligatorii (Pilionul II), graficul prevedea cresterea contributiilor cu cate 0,5 puncte procentuale in fiecare an, de la 2% din veniturile brute ale angajatilor in 2008 pana la 6% in 2016.

In ultimii ani, din cauza presiunilor bugetare in crestere, guvernul a amanat cresterea contributiilor pana la nivelul prevazut initial.

