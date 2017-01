Proiectul de buget pentru 2017, bazat pe o crestere economica de 5,2% si pe un avans major al veniturilor bugetare, este extrem de ambitios si optimist, in conditiile in care nicio institutie financiara nu a estimat un asemenea nivel al avansului, mediul politic si economic european au multe semne de intrebare pentru acest an, iar Guvernul va trebui sa fie in acest an mult mai eficient decat cel anterior in atragerea de fonduri europene si in implementarea proiectelor, spun economistii consultati de News.ro .

Guvernul condus de Sorin Grindeanu a prezentat luni un proiect de buget pentru acest an bazat pe o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) de 5,2% fata de 2015, pana la 815,195 miliarde lei (181,1 miliarde euro). In plus, Executivul estimeaza un avans de 13,9% al veniturilor bugetare, pana la 254,7 miliarde lei (56,6 miliarde euro). Guvernul prevede un deficit estimat de 2,96% din PIB pe cash si de 2,99% in sistem european.

Acest buget este unul foarte ambitios, in acord cu programul de guvernare anuntat, considera secretarul general al Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Cristian Parvan. ”In actualul context european si mondial, dupa un an in care economia a crescut cu circa 4,6%, nu stiu daca vom putea depasi performanta anului trecut. Daca ne-am apuca de munca foarte serios, ar exista sanse, mai ales pe zona de fonduri europene”, a declarat Parvan.

Un capitol cheie in obtinerea acestei performante il reprezinta atragerea de fonduri europene, la care actualul Guvern va trebui sa fie mult mai eficient decat cel anterior, atrag atentia economistii. Cresterile semnificative anuntate la bugetele unor ministere se bazeaza masiv pe acest instrument la care Romania a avut mari restante in ultimii ani.

Un exemplu in acest sens este Ministerul Transporturilor, care are unul dintre cele mai mari bugete, de 13,76 miliarde lei, in crestere cu 60,3% fata de nivelul preliminat pentru 2016. Insa, nivelul fondurilor depinde de absortia de bani europeni, in conditiile in care pentru proiecte cu finantare din fonduri UE sunt alocate 8,3 miliarde lei, cu 177% mai mult fata de anul trecut. Daca Executivul va reusi sa atraga aceste fonduri, considera Parvan, lucrarile din infrastructura vor atrage dupa ele si alte investitii, o reactie in lant care va multiplica efectele pozitive pentru dezvoltarea economiei. ”Nu banii sunt problema, ci modul in care sunt implementate proiectele. De asemenea, este de vazut cine va implementa aceste proiecte”, a declarat Parvan.

Economistul Dragos Cabat crede ca Guvernul va respecta tinta de deficit de maximum 3% din PIB prin posibile taieri masive ale bugetelor de investitii si prin rectificari negative, dar avertizeaza ca anul 2017 nu este unul potrivit pentru estimari prea optimiste pentru ca exista prea multe semne de intrebare. ”Acest an se anunta unul cu multe semne de intrebare, cu un mediu economic si politic instabil. Vor fi alegeri in Italia si Germania, plus ca va trebui sa vedem care va fi efectul alegerii lui Donald Trump in SUA. Nu e un an in care sa te avanti cu promisiuni prea optimiste”, a declarat Cabat.

Analistii economici si politici au avertizat in mai multe randuri asupra pericolului reprezentat de un curent politic nationalist, cu accente izolationiste, care ar putea prinde contur in Europa anului 2017. Potrivit acestora, daca in tari cheie precum Franta si Italia ar veni la putere partide cu o retorica anti-europeana, modul in care este construita Uniunea Europeana (UE) ar putea avea serios de suferit. In acest context, cresterea masiva a aportului pe care industria romaneasca il are la PIB, in proiectul de buget, nu ar fi una tocmai realista.

”Vedem aproape o dublare a aportului industriei intr-un context in care prinde avant un curent izolationist. Putem discuta daca va exista un nivel mult mai ridicat al comenzilor primite de catre fabricile romanesti”, a declarat Parvan. In plus, in Statele Unite, presedintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv pentru a retrage tara din Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), semnat impreuna cu alte 12 state, inclusiv Japonia, Malaysia, Singapore, Australia, Mexic si Canada. Miliardarul republican isi respecta promisiunea din campania electorala, atunci cand a sustinut ca va retrage natiunea din acordul comercial catalogat drept un dezastru pentru SUA.

Premierul ungar Viktor Orban declarat recent ca apreciaza pozitia noului presedinte american, potrivit careia toate tarile au dreptul sa-si puna propriile interese pe primul plan. Venirea lui Donald Trump la Casa Alba ar putea determina Europa sa ia o decizie referitoare la viitorul sau, dupa ce criticile aduse de acesta inainte de inaugurarea de vineri au atras angajamente de unitate si sprijin pentru relansarea Uniunii Europene, potrivit unui comentariu publicat recent de Bloomberg.

Trump a afirmat ca UE este un vehicul al dominatiei Germaniei, intr-un interviu publicat in doua publicatii europene, pe 15 ianuarie, adaugand ca alte tari europene vor urma exemplul Marii Britanii, de a iesi din UE. Noul presedinte american a mai spus ca NATO, garantul sprijinului militar american pentru Europa, este o organizatie depasita, curtand in acelasi timp Rusia.

Sursa foto: Shutterstock/ Singkham