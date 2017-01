Creditele acordate populatiei si firmelor au scazut cu 0,2% in decembrie fata de luna precedenta, dupa ce au crescut in noiembrie, insa anual au inregistrat un avans cu 1,2%, la 220,09 miliarde lei (48,97 miliarde euro), sustinut exclusiv de imprumuturile in lei, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR) publicate miercuri.

Imprumuturile in lei au crescut cu 0,4% (0,1% in termeni reali) comparativ cu noiembrie, la 125,94 miliarde lei, insa avansul a fost de 14,3% (15% in termeni reali) fata de decembrie 2015. Pe componenta in lei, a crescut soldul creditelor acordate populatiei cu 1,1% fata de luna precedenta, la 66,07 miliarde lei. Fata de decembrie 2015, soldul a urcat cu cu 25,6%, conform News.ro.

Creditele in lei acordate firmelor s-au redus in sold cu 0,4% fata de noiembrie, dar au crescut cu 4,1% fata de decembrie 2015, la 59,87 miliarde lei. Pe de alta parte, imprumuturile in valuta exprimate in lei s-au redus cu 1,1% (exprimat in euro, a scazut cu 1,6%), la 94,15 miliarde lei, insa comparativ cu finele anului trecut contractia a fost de 12,2% (in euro, cu 12,5%).

Soldul creditelor in valuta pentru persoane fizice, exprimate in lei, a coborat cu 1,2% in decembrie, la 46,96 miliarde lei, dar declinul anual a ajuns la 15,1%. In ceea ce priveste creditarea firmelor in valuta, soldul imprumuturilor a inregistrat o scadere cu 1%, la circa 47,2 miliarde lei. Fata de sfarsitul anului 2015, creditele pentru firme in moneda straina au consemnat o reducere cu 9,1%.

