Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, faciliteaza promovarea produselor si serviciilor IMM-urilor pe pietele externe, stimuland comunicarea si parteneriatul in afaceri si pregatind intreprinzatorul in domeniul tehnicilor de promovare pe noi piete. ”In cadrul programului, fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul unui an maximum 50.000 lei, suma nerambursabila. Anual, se estimeaza un numar de maxim 500 de beneficiari”, a anuntat Guvernul, conform News.ro.

Banii vor putea fi folositi de IMM-uri pentru participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu; participari la misiuni economice organizate in strainatate; crearea identitatii vizuale a unei firme (marca, sigla, slogan); realizarea unui site pe Internet/aplicatie pentru mobil, pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala; participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piete; documentare de piata si alte tipuri de activitati de promovare si sustinere a internationalizarii.

„Internationalizarea reprezinta o gura de oxigen pentru multe firme romanesti mici si mijlocii. Un procent de 4,67 din IMM-urile romanesti au activitati de export, Romania situandu-se la mai putin de jumatate din media europeana. Consider ca este momentul ca Romania sa faca fata competitiei globale si cred ca acest program ofera sprijin real in domeniu”, a declarat Florin Jianu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

