Respingerea OUG nu schimba situatia actuala privind donatiile, avand in vedere ca textul ei prevedea ca banii sunt inapoiati in cazul in care statul esueaza achizitionarea operei. Astfel, respingerea OUG cu totul ar fi echivalat cu imposibilitatea ca donatorii sa poata cere inapoi banii dati in campanie, astfel incat deputatii au adaugat la Legea de respingere un amendament care prevede ca "efectele juridice" ale ordonantei din perioada de aplicare continua, inclusiv recuperea banilor, conform News.ro.

Respingerea OUG este astfel un gest mai mult simbolic, neaducand niciun fel de modificare in plan juridic. Legea a fost adoptata de Senat, iar acum va ajunge in plenul Camerei Deputatilor, la votul final. Purtatorul de cuvant al fostului Executiv, Liviu Iolu, a declarat, la finalul anului 2016, ca sumele donate pentru achizitionarea operei de arta "Cumintenia Pamantului", inclusiv cele prin SMS, vor putea fi restituite integral donatorilor pana la data de 31 decembrie 2017, Guvernul stabilind mecanismul de restituire a donatiilor.

La campania publica pentru achizitionarea operei sculptorului Constantin Brancusi au participat peste 100.000 de donatori, fiind colectata suma de 1.273.668 euro. Pe 12 octombrie, Guvernul a anuntat ca opera “Cumintenia Pamantului“ va fi achizitionata de statul roman si ca va fi expusa la Muzeul National al Satului ”Dimitrie Gusti” din Bucuresti. Guvernul a decis si constituirea Fondului Brancusi, din resursele caruia vor putea fi achizitionate opere de arta contemporana si opere apartinand categoriei tezaurului patrimoniului cultural national.

Sculptura "Cumintenia Pamantului", de Constantin Brancusi, a fost evaluata, in septembrie 2014, la 20 de milioane de euro. Ministerul Culturii a fost invitat sa isi exercite dreptul de preemtiune. Proprietarii sculpturii ”Cumintenia Pamantului”, Paula Ionescu si Alina Serbanescu, au acceptat, in martie 2015, suma 11 milioane de euro pentru lucrare si termenul de 31 octombrie, care a fost recent prelungit pentru 30 noiembrie, pentru a primi banii pe care statul roman a decis sa ii plateasca pentru lucrarea lui Constantin Brancusi.

Guvernul Romaniei a propus ca achizitia operei lui Constantin Brancusi sa se faca printr-un efort comun al statului roman si al cetatenilor: suma de 5 milioane de euro a fost alocata de Guvern si era nevoie ca 6 milioane de euro sa fie colectate prin intermediul contributiilor voluntare ale persoanelor private si juridice.

Printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata pe 12 octombrie, Executivul a stabilit ca diferenta intre sumele donate in cadrul campaniei de subscriptie publica dedicata sculpturii lui Constantin Brancusi si suma echivalenta in lei a 6 milioane de euro sa fie asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. Sculptura ”Cumintenia Pamantului” a fost expusa la MNAR pana in noiembrie 2012, cand a fost mutata de la Muzeul Cotroceni. Ea s-a aflat expusa la Muzeul Bancii Nationale din iunie pana pe 31 octombrie, cand a ajuns la Muzeul National de Arta al Romaniei.

