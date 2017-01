Solutia de cont curent online a celor de la OTP Bank se adreseaza clientilor noi din categoria IMM-urilor, inclusiv startup-uri, care nu au inca un cont deschis la ei. Prin aceasta solutie, clientii isi pot incarca online documentele necesare deschiderii contului si pot avea posibilitatea de primire in avans a documentatiei contractuale. Tot prin mediul online, clientul isi poate selecta unitatea unde doreste sa se prezinte pentru finalizarea procesului.

"Ne dorim ca 20% din tot ce deschidem ca si conturi curente anul acesta sa se faca in zona de online. In 3 ani de zile, deschiderea de conturi si operatiunile foarte simple vrem sa se faca preponderent in online", a declarat Roxana Hidan, director directia IMM in cadrul OTP Bank.

In ceea ce priveste acordarea overdraft-urilor, reprezentantii bancii spera sa ofere anul acesta, in online, in jur de 100 de credite clientilor IMM, ajungand la o valoare de aproximativ 20 milioane de lei. Posibilitatea de a accesa acest credit se obtine prin incarcarea documentelor financiare online si asteptarea unui raspuns din partea bancii.

OTP Bank vrea sa extinda serviciul si catre non-clienti. Intrebata despre reducerea costurilor pe segmentul IMM, Hidan a precizat ca acest lucru nu va fi posibil in urmatoarele 6-12 luni.

"Nu vom avea o ajustare de costuri in urmatoarele 6-12 luni. Nu vom avea un numar si un volum suficient de credite pentru a face o analiza consistenta sa vedem care este impactul real in risc -cost . Cam 12 luni ii trebuie unui portofoliu sa se maturizeze si sa atinga un punct critic" a declarat oficialul bancii.

OTP Bank ofera servicii financiare universale in Ungaria, Romania, Muntenegru, Croatia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia si Serbia, pentru mai mult de 13 milioane de clienti, prin intermediul unei retele teritoriale de aproape 1.500 de unitati, ATM-uri si canale electronice