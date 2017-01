Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, joi, ca propune modificarea procedurii de publicare a listelor cu obligatii fiscale restante, in sensum in care doar persoanele fizice cu datorii neachitate la timp de cel putin 15.000 lei sa apara pe listele publicate de catre institutie.

Anul trecut, ANAF a publicat liste cu datornicii persoane fizice, cu restante de peste 1.500 lei. Listele au generat mai multe replici din partea unor persoane care fie si-au platit taxele, fie se judecau cu Fiscul, considerand ca nu trebuie sa plateasca sumele impuse de catre ANAF, conform News.ro.

in urma acestor dispute, Fiscul a propus " modificarea procedurii de publicare a listelor cu obligatii fiscale restante, respectiv a plafoanelor sub care cuantumul total al obligatiilor fiscale restante nu mai fac obiectul publicarii pe site". "Aceste plafoane sunt: a) 500.000 lei, pentru marii contribuabili; b) 250.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii; c) 100.000 lei, pentru celelalte categorii de debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante si din desfasurarea de activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere; d) 15.000 lei, pentru debitorii persoane fizice, altele decat cele de la lit. c)", a precizat institutia fiscala, intr-un comunicat.

In 16 mai 2016, ANAF a publicat lista cu datornicii persoane fizice, cu restante de peste 1.500 lei la 31 martie, fiind inregistrati 187.230 debitori, care aveau de plata 3,4 miliarde lei, inclusiv din activitati independente sau profesii libere. In luna iulie 2016, ANAF a schimbat regulile de publicare a listelor datornicilor la buget, eliminand persoanele fizice si firmele ale caror datorii la stat sunt mai mici sau egale cu sumele pe care trebuie sa le primeasca de la stat, prin restituire sau rambursare. Dupa modificarea procedurii, listele publicate in august 2016 mai contineau doar 126.365 de persoane fizice cu datorii la stat, care insumau peste 3 miliarde lei (671,1 milioane euro) in 30 iunie 2016.

