Bugetul general consolidat cuprinde atat bugetul de stat, din care se fac cheltuielile curente ale statului, cat si bugetele sociale, categorie in care intra bugetul pensiilor publice si cel de somaj. Pentru intregul an, deficitul bugetar era programat de fostul guvern la circa 21 miliarde lei, echivalent cu 2,8% din produsul intern brut (PIB) calculat pe metodologia cash, conform News.ro.

Dupa primele 11 luni din 2016, bugetul inregistra un deficit mult mai mic, de 5,5 miliarde lei, sau 0,73% din PIB, ceea ce inseamna ca bugetul a fost deficitar in luna decembrie cu 12,8 miliarde lei (2,8 miliarde euro, 1,68% dinn PIB). "Executia bugetului general consolidat pe baza datelor operative de executie pe anul 2016 s-a incheiat cu un deficit de 18,3 miliarde de lei, respectiv 2,41% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,75% din PIB", a anuntat MFP.

Veniturile bugetului general consolidat au insumat 223,7 miliarde de lei (29,5% din PIB) in 2016 si au fost cu 4,3% mai mici fata de nivelul din 2015, cand statul a incasat 233,5 miliarde lei (33,1% din PIB). Scaderea incasarilor bugetare s-a accelerat in decembrie fata de primele 11 luni, cand declinul veniturilor era de 1,9%.

Cel mai mare declin s-a inregistrat, anul trecut, la incasarile din TVA, care au scazut cu 9,6% fata de 2015, in ciuda cresterii vanzarilor din comert intr-un ritm de doua cifre. Ministerul motiveaza evolutia prin reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, incepand cu 1 ianuarie, si de la 24% la 9% pentru alimente, de la 1 iunie 2015.

Totusi, alte taxe au adus mai multi bani la buget. "S-au inregistrat cresteri fata de anul precedent la incasarile din: impozitul pe profit (+11,7%), contributii de asigurari sociale (+6,3%), impozit pe salarii si venit (+4,2%), precum si accize (+3,6%). De asemenea, in cazul contributiilor de asigurari sociale se constata o depasire a prevederilor anuale cu 0,8%", arata datele MFP.

La nivelul administratiilor locale s-au inregistrat, de asemenea, cresteri fata de anul precedent la veniturile nefiscale cu 13,9%, la impozite si taxe pe proprietate cu 6,1% si la taxa pe utilizarea bunurilor cu 1,1%. Cheltuielile bugetului general consolidat, de 242,02 miliarde lei, sau 31,9% din PIB, au scazut anul trecut cu 0,9% fata de 2015, cand statul a cheltuit in total 243,9 miliarde lei (34,6% din PIB).

Cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut in 2016 cu 9,5% fata de 2015, in principal ca urmare a majorarilor salariale acordate in a doua parte a anului 2015 si a cresterii salariului minim pe economie la 1.250 de lei, de la 1 mai. Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 1,2% fata de anul anterior, in special ca urmare a cheltuielilor cu bunuri si servicii la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, care au urcat cu 9,8%.

Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut in 2016 fata de anul precedent cu 7,7%, fiind influentate in principal de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 si de dublarea alocatiei de stat pentru copii incepand cu 1 iunie 2015. Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de doar 29,5 miliarde de lei, respectiv 3,9% din PIB, cu mult sub nivelul programat - gradul de realizare a fost de 76,5%.

Cifrele publicate de Ministerul Finantelor arata ca in 2016 s-au cheltuit efectiv pentru investitii printre cele mai mici bugete din ultimii ani. Pentru intregul an 2016, bugetul prevede 37,7 miliarde lei pentru investitii, din care 17 miliarde lei din fonduri europene, 19,2 miliarde lei de la buget, iar restul din alte surse.

DISPUTA POLITICA PE SITUATIA BUGETARA

Guvernul Ciolos a construit bugetul pentru 2016 pe venituri estimate la 231,12 miliarde lei, in crestere cu 1,6% fata de 2015, si pe cheltuieli de 252,03 miliarde lei, cu 6,7% mai mari. Astfel, deficitul bugetar a fost prevazut la 20,91 miliarde lei, reprezentand 2,8% (pe metodologia cash) din PIB, estimat la 746,6 miliarde lei, cu o crestere economica de 4,1%. Dupa metodologia europeana ESA, deficitul bugetar a fost prognozat la 2,95%.

Fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu, a declarat la inceputul lunii ianuarie ca deficitul bugetului general consolidat a fost de 2,59% din PIB anul trecut, sub nivelul programat, desi in decembrie s-au realizat cheltuieli anticipate cu rambursarea TVA, care puteau fi lasate, in mod normal, pentru 2017.

ANAF a majorat astfel cu 685,19 milioane lei, pana la 1,44 miliarde lei, valoarea TVA rambursata in decembrie companiilor din Romania, la doar o zi dupa ce datele privind executia bugetara au aratat un deficit bugetar la 11 luni cu mult sub nivelul programat. Dragu a respins astfel acuzatiile presedintelui PSD, Livu Dragnea, privind o asa-numita "gaura in buget" de 10 miliarde lei, considerand-o “fara temei”. Ea a explicat ca bugetul din fiecare an porneste de la zero, veniturile si cheltuielile fiind estimate pe baza unui cadru macroeconomic.

Liderul PSD a acuzat Guvernul Ciolos ca bugetul pe 2017 va avea cu zece miliarde de lei mai putin, din cauza rectificarii bugetare din noiembrie anul trecut. Dragnea a solicitat infiintarea unei comisii de ancheta, formata din cele doua comisii de buget-finante ale Parlamentului, care a fost aprobata de parlamentari pe 16 ianuarie.

Aceasta verifica procedura si veridicitatea datelor care au stat la baza celor doua rectificari bugetare pozitive ale fostului Executiv. Pana la acest moment, au fost audiati mai multi fosti ministri, secretari de stat, sefi din ANAF, dar si presedintele Comisiei Nationale de Prognoza (CNP). Proiectul de buget pentru acest an, care va fi aprobat vineri de Guvern, este construit pe un deficit bugetar de 2,99% pe standarde ESA si de 2,96% pe cash, pentru a se incadra in planfonul de 3% stabilit prin Tratatul de la Maastricht, dar peste nivelul de 2,7% promis de social-democrati in programul de guvernare.

Totodata, estimeaza o crestere economica de 5,2%, revizuita in scadere fata de programul de guvernare al PSD, care prognoza 5,5%. PIB-ul este estimat la 815 miliarde lei (181 miliarde euro, la cursul actual), in timp ce veniturile bugetare se vor plasa la 253,1 miliarde lei, iar cheltuielile - la 277,2 miliarde lei.

Vicepresedintele comisiei de buget-finante a Senatului, liberalul Florin Citu, a afirmat miercuri ca exista suspiciuni potrivit carora Comisia Nationala de Prognoza a fost obligata sa-si revizuiasca prognozele in linie cu cele prezentate de PSD si Liviu Dragnea si sa ofere o baza legala pentru intocmirea bugetului pe 2017.

