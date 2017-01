BUGETE MAI MICI PENTRU PRESEDINTIE SI PARLAMENT

Astfel, noul proiect de buget - ce prevede un deficit bugetar de 2,99% din produsul intern brut (PIB) - aloca pentru Administratia Prezidentiala 41 milioane lei - fata de 46,3 milioane lei in prima varianta, de luni, -, cu 15% mai putin fata de 2016. Principalele scaderi sunt la cheltuielile de capital (investitii), unde fondurile se reduc cu 70%, fata de o scadere de 40% in prima varianta, conform News.ro.

De asemenea, presedintele Klaus Iohannis va avea la dispozitie cu 6,7% mai putini bani pentru deplasari, iar fondurile pentru protocol scad cu 19%, la 1,2 milioane lei. La camerele parlamentare, bugetele ramian cele din prima varainta. Odata cu scaderea numarului de parlamentari s-au redus semnificativ si bugetele celor doua camere parlamentare. Astfel, bugetul Senatului se reduce in 2017 cu 16,8%, la 122,2 milioane lei, in timp ce Camera Deputatilor are un buget de 266,5 milioane lei, cu 13% mai mic fata de 2016.

Totusi, noul presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, primeste un fond la dispozitia sa de 205.000 lei, mai mare cu 17,8% fata de cel din 2016, prevede proiectul de buget elaborat de Guvern. De asemenea, Calin Popescu-Tariceanu va avea un fond de 200.000 lei la dispozitia sa, cu 2% peste nivelul din 2016.

SUME MAI MARI PENTRU APARARE

Dintre ministere, cea mai mare crestere, fata de prima varianta, este la Ministerul Apararii Nationale, care va avea un buget de 16,32 miliarde lei, fata de 11,02 miliarde lei in varianta de luni. Noul buget este in crestere cu 52% fata de nivelul din 2016 si reprezinta exact 2% din PIB, acoperind angajamentul de a aloca cel putin 2% din PIB pentru Aparare.

La Ministerul Afacerilor Interne, noul buget pentru 2017 este de bugetul pentru 2017 este de 11,29 miliarde lei, fata de 11,18 miliarde lei in prima varianta, in scadere cu 3,3% fata de nivelul estimat pentru 2016. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe are un buget majorat fata de varianta initiala, ajungand la 778,75 milioane lei - fata de 763,7 milioane lei in varianta de luni -, mai mic cu 0,3% fata de nivelul cheltuielilor din 2016.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, condus de vicepremierul Sevil Shhaideh, are in a doua varainta de buget fonduri de 6,9 miliarde lei, fata de 7,1 miliarde lei in prima varianta de buget, fiind in scadere cu 16,9% fata de nivelul din 2016. Totusi, ministerul actual uneste doua ministere din Guvernul precedent.

La Ministerul Educatiei Nationale, bugetul pentru 2017 a fost mentinut la nivelul din prima varianta, de 8,24 miliarde lei, dar acum Guvernul sustine ca este in crestere cu 26%, desi in prima varianta era mentionata o scadere cu 7,9%. In varianta actuala, proiectul mentioneaza ca, in 2016, Ministerul Educatiei a cheltuit doar 6,5 miliarde lei.

Ministerul Tineretului si Sportului, are alocat un buget de 431,9 milioane lei (-4,6% fata de 2016), comparativ cu 410,9 milioane lei in prima varianta, iar Ministerul Energiei are bugetul mentinut la 466,9 milioane lei (-31,1% fata de 2016, ca urmare a reducerii subventiilor cu 72%).

TAIERI PE LINIE LA SERVICIILE SECRETE

La serviciile speciale, singura institutie cu bugetul mentinut era, in prima varianta de buget, Serviciul Roman de Informatii, care primea 1,9 miliarde lei in 2017, cu 0,9% mai mult fata de 2016. In noua varianta, bugetul SRI scade la 1,7 miliarde lei, in scadere cu 9,4% fata de nivelul din 2016. Serviciul de Informatii Externe are un buget de 247,06 milioane lei, la fel ca in prima varianta de buget, in scadere cu 10,6%, pe fondul reducerii la jumatate a cheltuielilor de capital. De asemenea, Serviciul de Protectie si Paza primeste 156,5 milioane lei (-9,2%), iar Serviciul de Telecomunicatii Speciale - 270,1 milioane lei (-8,1%), niveluri identice cu cele din prima varianta a bugetului.

BANI MAI MULTI PENTRU CHELTUIELI SOCIALE, AGRICULTURA SI TRANSPORTURI

Dintre ministerele cu bugete mari, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are bugetul usor majorat fata nivelul din prima varianta, de 17,38 miliarde lei, nivel cu 83,9% mai mare fata de 2016, in principal ca urmare a atragerii mai multor fonduri europene in 2017 si a realizarii unor trasferuri pentru dezvoltarea rurala din bugetul national.

Guvernul estimeaza o finantare externa nerambursabila pentru agrucultura de 8,1 miliarde lei an 2017, de patru ori peste nivelul din 2016, si "Transferuri din bugetul de stat catre AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020", un program national, de 4,6 miliarde lei, fata de doar 1,2 miliarde lei cheltuiti anul trecut.

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale ramane cu cel mai mare buget, chiar daca micsorat de la 36,7 miliarde lei in prima varianta pana la 35,8 miliarde lei in a doua varianta, in crestere cu 0,1% fata de nivelul din 2016, in special ca urmare a majorarii pensiilor si a unor alocatii sociale.

Ministerul Transporturilor are si in a doua varianta unul dintre cele mai mari bugete, de 13,76 miliarde lei (identic cu nivelul din prima varianta), in crestere cu 60,3% fata de nivelul preliminat pentru 2016. Insa nivelul fondurilor depinde de absortia de bani europeni, in conditiile in care pentru proiecte cu finantare din fonduri UE sunt alocate 8,3 miliarde lei, cu 177% mai mult fata de anul trecut. In schimb, Ministerul Finantelor Publice are un buget redus la 3,26 miliarde lei, de la 3,46 miliarde lei in prima varianta, fiind in scadere cu 3,1% fata de 2016.

BUGET MAJORAT PENTRU PENITENCIARE

In acelasi timp, Ministerul Justitiei are un buget usor majorat fata de prima varinata, la 3,18 miliarde lei (+4,1%), de la 3,15 miliarde lei in prima varianta. Bugetul pentru penitenciare este majorat cu 1,4% fata de 2016, la 1,06 miliarde lei, In prima varianta, publicata luni, bugetul pentru penitenciare era redus cu 1,4% fata de 2016, la 1,03 miliarde lei. In 2016, statul a cheltuit pentru penitenciare 1,044 miliarde lei.

La Ministerul Mediului, bugetul a fost taiat la 471,2 milioane lei (+18,3% fata de 2016), de la 491,2 miliarde lei in prima varianta, iar la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale - de la 610,3 milioane lei la 510,3 milioane lei (+1.830% - fondurile europene cresc de 50 de ori), iar Ministerul Economiei are bugetul mentinut la nivelul din prima varianta, de 302,2 milioane lei (+65,2% fata de 2016).

Ministerul Sanatatii a primit buget majorat la 7,87 miliarde lei (+16,6% fata de 2016), de la 7,74 miliarde lei in varianta anterioara, in timp ce Ministerul Culturii si Identitatii Nationale are un buget mentinut la 766,2 milioane lei (+51,2%).

Guvernul a mentinut bugetele generoase alocate ministerelor nou-create: Ministerul Turismului (80 milioane lei, +63,6%), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (765,3 milioane lei, +346%), Ministerul Apelor si Padurilor (347,3 milioane lei, +37,7%), Ministerul Pentru Relatia cu Parlamentul (7,3 milioane lei, +18,3%) si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (19,2 milioane lei, +37,5%).

O diferenta importanta este inrgistrata la Ministerul Cercetarii si Inovarii, unde in noua varianta este alocat un buget de 1,76 miliarde lei (+1,25% fata de 2016), in timp ce in varainta de luni era alocat un buget mai mic, de 1,69 miliarde lei (-2,8%). Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social, infiintat de Guvernul Ciolos si pastrat de actualul guvern, cu o denumire usor modificata, are in 2017 un buget majorat cu 158%, la 11,7 milioane lei.

In schimb, Guvernul a taiat cu 3,5% bugetul Secretariatului General al Guvernului (SGG), la 878,6 milioane lei. Nivelul este, totusi, mai mare fata de cel din prima varianta de buget, de 838,6 milioane lei. Cea mai mare scadere este in continuare la fondurile alocate pentru sustinerea cultelor , de patru ori, de la 120 milioane lei in 2016 la 30 milioane lei in 2017. In prima varianta de buget, pentru sustinerea cultelor erau alocate doar 20 milioane lei. Ca si in prima varianta de buget, fondul prim-ministrului, aflat la SGG, creste cu 60%, la 500.000 lei, fata de sumele avute la dispozitie de fostul premier in 2016.

REDUCERE MAJORA A ESTIMARII COSTULUI CU DATORIA PUBLICA, DESI DEFICITUL SI DOBANZILE SUNT IN CRESTERE

Fata de prima varianta de buget, Guvernul a taiat masiv estimarea costului datoriei publice.

Astfel, Ministerul Finantelor are, la capitolul Actiuni Generale, cheltuieli de doar 18,46 miliarde lei, in scadere cu 8,5% fata de nivelul din 2016, cand bugetul a avut un defcit de doar 2,41% din PIB, fata de un nivel estimat la 2,96% din PIB (calculat pe cash) in 2017.

In prima varianta a bugetului pe 2017, publicata luni, cheltuielile erau estimate la 21,73 miliarde lei, in crestere cu 7,7% fata de 2016, in conditiile in care erau estimate plati pentru dobanzi de 10,97 miliarde lei, 7,05 miliarde lei drept contributie a Romaniei la bugetul UE, iar 2,3 miliarde lei pentru rambursari de credite. In noua varianta a bugetului, pentru dobanzi sunt alocate doar 9,46 miliarde lei, contributia Romaniei la UE este redusa la 5,55 miliarde lei, iar ramburasile de credite sunt estimate la o valoare similara, de 2,28 miliarde lei.

BANI MAI MULTI PENTRU JUSTITIE, DAR MAI PUTINI PENTRU ANI

La capitolul cheltuieli cu Justitia, fondurile Ministerului Public raman la nivelul din prima varianta, majorandu-se cu 18,5%, la 1,036 miliarde lei, in conditiile in care cheltuielile de capital cresc cu cu 140%.

In bugetul parchetelor, bugetul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este mentinut, in a doua varianta a bugetului, la acelasi nivel, de 165,26 milioane lei, in crestere cu 38,8% fata de nivelul cheltuielilor din 2016, de 119,04 milioane lei.

Inalta Curte de Casatie si Justitie primeste 99,5 milioane lei (+21,3%), Curtea Constitutionala - 19,7 milioane lei (+1,9%), iar Consiliul Legislativ - 8,5 milioane lei (+0%), niveluri similare cu cele din prima varianta de buget. Consiliul Superior al Magistraturii are prevazut un buget de 133,14 milioane lei, in crestere cu 18,2%.

De asemenea, Curtea de Conturi are un buget majorat cu 7%, la 254 milioane lei, iar Avocatul Poporului primeste 13,8 milioane lei, la fel ca in 2016. In prima varianta de buget, institutia condusa de Victor Ciorbea avea un buget majorat cu 9,7%, la 15,16 milioane lei. Consiliul Concurentei are alocat un buget de 48,4 milioane lei, in crestere cu 4,45% fata de 2016. Cea mai mare scadere este la Agentia Nationala de Integritate (ANI), de 26% fata de 2016, pana la 21,7 milioane lei, ca si in prima varianta de buget.

TAIERI PE LINIE LA SERVICIILE SECRETE

La serviciile speciale, singura institutie cu bugetul mentinut era, in prima varianta de buget, Serviciul Roman de Informatii, care primea 1,9 miliarde lei in 2017, cu 0,9% mai mult fata de 2016. In noua varianta, bugetul SRI scade la 1,7 miliarde lei, fiind cu 9,4% ma mic fata de nivelul din 2016.

Serviciul de Informatii Externe are un buget de 247,06 milioane lei, la fel ca in prima varianta de buget, in scadere cu 10,6%, pe fondul reducerii la jumatate a cheltuielilor de capital. De asemenea, Serviciul de Protectie si Paza primeste 156,5 milioane lei (-9,2%), iar Serviciul de Telecomunicatii Speciale - 270,1 milioane lei (-8,1%), niveluri identice cu cele din prima varianta a bugetului.

GUVERNUL PLATESTE DATORIILE TVR

Dintre celelalte institutii, principala modificare este la bugetul Societatii Romane de Televiziune (TVR), care primeste 950 milioane lei, cu 662% mai mult fata de 2016, cand bugetul institutiei a fost de 124,7 milioane lei. Nivelul este identic cu cel din prima varianta de buget. Cea mai mare majorare este la plati efectuate in anii precedenti si achitate in acest an, capitol prin care se platesc datoriile din anii trecuti. De asemenea, Societatea Romana de Radiodifuziune are un buget de 383 milioane lei, aproape dublu (+98,6%) fata de 2016.

Celelalte institutii au bugete cu modificari mai putin importante fata de 2016: Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) - 15,37 milioane lei (+0%), Consiliul National al Audiovizualului (CNA) - 9,55 milioane lei (+0%), Academia Romana - 375,8 milioane lei (-0,7%), ANSVSA - 640,2 milioane lei (+0,3%), Secretariatul de Stat pentru Recunoasterea Meritelor Luptatorilor Anticomunisti in perioada 1945-1989 - 2 milioane lei (-2,2%), Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor - 13,2 milioane lei (-5,2%), Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) - 9,98 milioane lei (+0%), Consiliul National pentru Combaterea Discriminarrii - 5,2 milioane lei (-10%), Agerpres - 19,4 milioane lei (-4,8%), Institutul Cultural Roman (ICR) - 35 milioane lei (+0,1%), Autoritatea Electorala Permananta - 129,2 milioane lei (+0%), Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - 4,58 milioane lei (-3,8%) Consiliul Economic si Social - 7,88 milioane lei (+69,2%), Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - 10,98 milioane lei (-0,8%), Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 17 milioane lei (-6%), Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) - 18,2 milioane lei (+0%), Academia Oamenilor de Stiinta din Romania - 7,16 milioane lei (+0%) si Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei - 1 milion lei (+5,3%).

Sursa foto: Shutterstock/Singkham