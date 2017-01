Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) primeste, in proportie de 96,41%, finantare de la bugetul de stat. Restul de 3,59% reprezinta surse proprii de venit. Potrivit raportului publicat de MInisterul Finantelor Publice, vor creste cheltuielile pentru personal, de la 15,2 milioane de lei, in 2016, la 20,9 milioane de lei, conform News.ro.

In cadrul sectiunii Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014 - 2020, programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) vor primi 19,4 milioane de lei, o crestere de 242.7% fata de anul trecut. Si cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila cunosc o crestere de 160,4%, de la 24,9 milioane de lei, anul trecut, la 65 de milioane de lei, pentru anul acesta.

Potrivit programului de guvernare 2017-2020, principalele directii de actiune in domeniul culturii sunt: revizuirea actelor normative din domeniul culturii, imbunatatirea si modernizarea sistemului de achizitii de creatii culturale, lansarea primului program de sustinere a investitiilor in infrastructura culturala, continuarea si finalizarea celor doua mari proiecte care presupun construirea unei sali moderne de concerte si a unui centru cultural multifunctional (parte a proiectului ”Cartierul Justitiei”) in municipiul Bucuresti, protejarea, conservarea si depozitarea patrimoniului muzeelor nationale, sustinerea industriei cinematografice romanesti si a actiunii europene ”Timisoara, Capitala Europeana a Culturii 2021”.

Un punct central in activitatea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale il va constitui pregatirea Centenarului Marii Uniri. Printre programele prioritare se numara cel de restaurare a monumentelor istorice, Zilele Europene ale Patrimoniului (creat sub auspiciile Consiliului Europei si ale Uniunii Europene), reuniunea de informare a directiilor judetene pentru cultura in domeniul patrimoniului cultural imobil si de inventariere si clasare a subcomponentelor aflate in monumente, ansambluri si situri de grupa A din Lista Monumentelor Istorice, Limes si repatrierea bunurilor culturale mobile care au parasit ilegal teritoriul Romaniei. In prima varianta de buget, publicata saptamana trecuta, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale primea 766,2 milioane lei (+51,2%).

Sursa foto: Shutterstock/isak55