Guvernul propune pentru acest an un plafon cu 15% mai mic al garantiilor acordate pentru programul Prima Casa, scaderea fiind de la 2,94 miliarde lei in 2016 la 2,5 miliarde lei in 2017, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern lansat vineri in dezbatere publica.

Un plafon de garantii de stat de 2,5 miliarde lei permite acordarea unor credite de circa 5 miliarde lei, in conditiile in care statul garanteaza 50% din valoarea unui credit pentru o locuinta noua sau consolidata, cu o valoare de maximum 70.000 euro, si 40% pentru un imprumut acordat pentru o locuinta veche. Programul Prima Casa, prin care statul garanteaza credite destinate achizitiei sau constructiei de locuinte, a fost introdus in 2009, intr-un context in care piata imobiliara era blocata din cauza crizei financiare, conform News.ro.

Garantiile se acorda numai in lei, de catre finantatorii care au optat pentru a prelua 50% din riscurile asumate de stat. De la inceputul anului 2016 pana la finalul lunii noiembrie au fost acordate prin acest program 32.747 garantii, in valoare totala de 3,1 miliarde lei, ceea ce inseamna credite de 6,2 miliarde lei. Pana in prezent, in cadrul Programului au fost inregistrate 767 cereri de plata a garantiilor, din care, pana la data de 29 decembrie 2016 au fost platite 521, iar valoarea totala a garantiilor platite este de 44,08 milioane lei.

Guvernul a aprobat, in luna decembrie, o ordonanta de urgenta prin care statul va garanta in proportie de maximum 50% valoarea creditelor acordate pentru achizitia de locuinte noi si/sau consolidate in cadrul programului guvernamental Prima Casa si, totodata, creditele pentru locuintele care nu se incadreaza in aceste categorii vor fi garantate de stat in proportie de maximum 40%.

Totodata, potrivit ordonantei aprobate in decembrie, ”vor fi asimilate in categoria locuintelor noi si locuintele supuse cu cel mult cinci ani inainte de data solicitarii creditului garantat unor lucrari de interventie in vederea consolidarii si/sau a reducerii riscului seismic”. Guvernul propune ca reglementarea modului de calcul al termenului de cinci ani aplicabil in cazul locuintelor noi si/sau consolidate sa fie calculat in functie de data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor, avand ca punct final data solicitarii creditului garantat.

Termenul de cinci ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de constructii, propus pentru a delimita incadrarea locuintelor noi, a fost corelat cu prevederile legale privind calitatea in constructii care stabilesc o durata minima de cinci ani a perioadei de garantie din contractele de executie a lucrarilor de constructii.

Pentru simplificarea proceselor si evitarea birocratizarii excesive, Guvernul propune preluarea de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a sarcinii de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor si a interdictiilor de instrainare si grevare prevazute de lege in cazul rambursarii integrale anticipate sau la termen a finantarilor garantate, precum si in cazul respingerii cererilor de plata avand impact asupra activitatii de monitorizare a garantiilor emise in cadrul programului.

Timpul de asteptare al finantatorilor si beneficiarilor pentru obtinerea acordurilor si a deciziilor de radiere va fi scurtat astfel cu cel putin 10 zile lucratoare, potrivit reprezentantilor Executivului. Din 2009, cand a fost lansat programul Prima Casa, si pana la finalul lunii septembrie 2016, au fost acordate 198.365 de garantii, in valoare totala de 16,96 miliarde de lei, pentru finantari in valoare de aproximativ 34 miliarde de lei.

Sursa foto: Shutterstock/Denphumi