Comunicarea cu creditorul sau compania de colectare constituie singura cale de a gasi o rezolvare a problemelor pentru romanii care se regasesc in situatia de a avea datorii catre banci, IFN, telecom sau utilitati. Sfatul meu este ca, in momentul incare ceva neplacut se intampla in viata lor si ca atare nu mai pot onora platile catre creditori, sa contacteze imediat creditorul sau firma de colectare pentru a gasi impreuna o solutie, spune Catalin Neagu, director general al Top Factoring.

"Firmele de colectare nu acorda discounturi in orice situatie. Consultantul cu care negociezi trebuie sa fie convins de buna intentie pe care o are clientul debitor. Mai departe negocierea tine de multi factori, intre care: perioada in care debitorul poate plati, valoarea platii lunare, structura debitului etc", spune Catalin Neagu (foto). Potrivit unui studiu Top Factoring, debitorul roman plateste in medie o restanta de 155,05 lei in Telecom si 307 lei in Banking.

El arata ca peste 46% dintre clientii debitori care au intrat in contact cu compania sau au putut fi contactati de catre aceasta au reusit sa isi achite datoriile, beneficiind de solutii personalizate (de la crearea unui grafic de plati esalonate, adaptat situatiei debitorilor, la introducerea unor perioade de amanari ale platii in perioade dificile pentru cash flow-ul acestora sau chiar sprijin in generarea de venituri suplimentare pentru clientii debitori, astfel incat acestora sa le fie mai usor sa isi achite datoriile acumulate).

Cea mai mare valoare a unei plati inregistrata de Top Factoring in cazul sectorului bancar, a fost in cazul unei femei, care a platit 86.198,52 lei. Acest lucru s-a intamplat in ciuda faptului ca femeile au in medie o datorie mai mica decat barbatii. In Telecom, cea mai mare valoare a unei plati a fost inregistrata de catre un barbat care a achitat 16.296,58 lei.

In ce regiune a tarii sunt cei mai multi debitori cu restante la credite

Alte date arata faptul ca suma medie restanta este de 768 lei in cazul Telecom si 5.204 lei in cazul Banking. In ambele cazuri, femeile sunt mai putin indatorate decat barbatii. Cele mai multe cazuri (27,8%) sunt reprezentate de clienti debitori cu varste intre 31 si 40 de ani in cazul Telecom, iar in cazul Banking cei mai multi clienti debitori au varste cuprinse intre 41 si 50 de ani. Atat in cazul Telecom, cat si in cazul Banking, cele mai multe cazuri sunt inregistrate in Muntenia (aproximativ 4 din 10 clienti debitori se afla in aceasta regiune), la polul opus aflandu-se Maramures (aproximativ 2,45%).

"Muntenia se afla cele mai multe cazuri de restante cu cele mai mari valori, iar acest lucru se poate explica mai mult prin prisma puterii de cumparare decat a diferentelor culturale, aici fiind concentrate cele mai mari salarii, prin urmare oamenii acceseaza mai usor credite. De asemenea, Transilvania este pe locul 2 in ceea ce priveste numarul si valoarea cazurilor, o alta regiune dezvoltata, pe cand la polul opus se afla Maramures si Crisana, zone in care industria si serviciile sunt mai putin dezvoltate, prin urmare veniturile si capacitatea de a accesa credite sunt reduse", spune Catalin Neagu.

Insa, informatiile au la baza doar datele statistice extrase, fara a avea argumentatia debitorilor privind motivele efectuarii platii. "In general, clientii, consumatorii de produse sau servicii, trebuie sa fie foarte atenti la conditiile contractelor pe care le semneaza, fie ca acestea sunt contracte cu firmele de utilitati, telefonie, banci sau ifn. De asemenea, ei trebuie sa-si cunoasca drepturile de consumatori in relatia cu creditorii. Chiar si in varianta in care datoria a fost vanduta altui creditor cesionar, clientul debitor are drepturi prevazute de lege pe care si le poate exercita", arata seful Top Factoring.

Top Factoring, care a aniversat recent 10 ani de existenta pe piata din Romania, se afla in top cinci companii de recuperare creante, cu o cifra de afaceri estimata in 2016 la 5,8 milioane de euro. Compania, care are in prezent 240 de angajati, a fost fondata de Catalin Neagu, antreprenor roman cu o experienta de peste 14 ani pe piata de recuperare creante.