Raiffesien Bank a lansat o oferta ce reduce datoria principala cu 25% din start si are valabilitate 3 luni, pana la 30 aprilie 2017. Clientii vor beneficia de o dobanda fixa in primii cinci ani, iar pentru restul perioadei, dobanda va fi variabila (ROBOR la 3 luni +3%), conform unui comunicat de presa emis de acestia.

Criteriile de acordare a acestei metode de conversie:

- credite in franci elvetieni cu garantie imobiliara

- gradul de indatorare a familiei (debitor/codebitor) depaseste 60%

- depunerea cererii de conversie pana in 30 aprilie 2017

- sa nu se inregistreze intarzieri mai mari de 90 de zile la data cererii

Titularul de credit care indepline[te aceste criterii poate suna la numarul de telefon gratuit (dedicat sprijinirii clientilor cu probleme la plata ratelor) 0800.800.555, de luni pana vineri in intervalul 9.00-20.00, pentru a fi programat intr-una dintre agentiile Raiffeisen Bank. Documentele necesare (care vor fi obtinute si semnate in agentiile bancii): cerere de conversie, acordul de verificare la Biroul de Credite si ANAF.

Etapele metodei:

1. reducere imediata a soldului cu 25%

2. conversie in lei a imprumutului, la cursul BNR din ziua conversiei

3. timp de 5 ani dobanda fixa la lei de 4,5% pe an

4. reducere de dobanda pe restul perioadei contractuale la nivelul celei mai bune dobanzi in lei oferite de banca, ROBOR la 3 luni + 3%

Portofoliul de credite in franci elvetieni al bancii este de aproximativ 210 milioane euro, iar numarul de credite este de aproximativ 5.600. "Dintre acestea, peste 30% au fost restructurate pana acum prin diferite metode, inclusiv conversii cu discount de principal", a mentionat banca.

La finalul anului 2015, banca anunta ca are un portofoliu de 7.700 de credite in franci elvetieni, in valoare de 380 milioane euro. Banca da un exemplu de calcul al ratelor. Astfel, la un credit actual de 50.000 de franci elvetieni, cu o scadenta reziduala de 25 de ani, rata lunara este de 1.418 lei.

Dupa conversia pe baza noii oferte, rata lunara ar scadea, in primii cinci ani de dobanda fixa, la 874 lei.

Raiffeisen Bank Romania are circa 2 milioane de clienti persoane fizice, 96.000 IMM-uri si 8.000 de companii. Banca are o retea de 479 de unitati, peste 1.100 de ATM-uri, aproximativ 14.000 de EPOS-uri si 131 de automate multifunctionale (MFM).

La finalul anului 2015, Raiffeisen Bank Romania avea active de 31,4 miliarde lei (6,9 miliarde euro) si o cota de piata de 8,4%, fiind pe locul al patrulea in sistemul bancar romanesc.

Curtea Constitutionala (CCR) a amanai, din nou, miercuri, 18 ianuarie, decizia pe sesizarea de neconstitutionalitate privind legea conversiei creditelor in franci elvetieni, discutiile urmand sa fie reluate in 7 februarie.

”Am amanat-o pentru acea formula magica, pentru examinarea mai adanca a problematicii si pentru a da o decizie care sa fie si in consonanta, nu in sensul solutiei finale a admiterii sau respingerii, cu analiza pe care am facut-o acolo (Legea darii in plata – n.r.) cu privire la retroactivitate, cu privire la impreviziune, daca se aplica si aici sau nu. N-am mai cerut nimic, doar simtim nevoia unei aprofundari a motivelor pentru care vom da o solutie sau alta”, a precizat presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, conform News.ro.

Sursa foto: pixabay.com