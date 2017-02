Viata de antreprenor poate fi extrem de complicata atunci cand nu ai siguranta unor parteneriate viabile si sigure. Business-ul tau, indiferent de categoria in care se afla, are nevoie de un flux continuu in aceea ce priveste incasarile si platile de capital. Un singur client care se afla in incompatibilitate de plata iti poate afecta bunul mers al afacerii.

Incidentele de plata majore sunt sanctionate, conform Regulamentului BNR privind Centrala Incidentelor de Plati (CIP). Refuzul unui instrument de debit (cecuri, cambii, bilete la ordin) atrage dupa sine o perioada de interdictie bancara de 1 an, timp in care nicio banca nu va mai elibera respectivului client aceste instrumente. Orice incident de plata asociat unui instrument de debit emis de un platitor este înregistrat în Centrala Incidentelor de Plata (CIP).

Centrala Incidentelor de Plati (CIP), care poate fi consultata de exemplu si pe platforma CIP Online, reprezinta o structura specializata in colectarea stocare si centralizarea informatiilor specifice incidentelor de plati produse de detinatorii de instrumente de debit (titularii de cont cu cecuri, cambii si bilete la ordin).

Ca si antreprenor, trebuie sa fii informat in ceea ce priveste istoricul unei societati cu care iti doresti sa colaborezi. In momentul in care descoperi ca o societate are mai multe incidente de plata, siguranta in ceea ce priveste acordarea platilor in timpul impus de tine scade semnificativ.

Incheierea unui parteneriat cu o societate care intarzie sa isi respecte obligatiile de plata te poate pune si pe tine in situatia in care nu iti poti onora plata catre furnizori. In situatii de acest gen se gasesc si societatile private care au colaborari cu societatile de stat, deoarece acestea din urma de multe ori amana termenele de plata, producandu-le astfel dificultati in asigurarea incasarilor.

Am vorbit cu Valentin Radu, antreprenor care s-a confruntat cu incidente de plata:

“ Am avut astfel de situatii, sunt inerente si iti afecteaza foarte tare business-ul daca nu ai un cash-flow bine realizat si monitorizat in timp real si indici precum gradul de colectare pe fiecare centru de performanta si pe fiecare client, precum si scenarii de tip what-if, agreate inca de la semnarea contractului.”, a declarat Valentin Radu.

Realizarea unor contracte care sa le permita antreprenorilor sa aiba un profit suficient de mare astfel incat sa ajunga pe profit mai devreme decat punctul la care, de obicei, clientii renunta si verificarea bonitatii acestora, sunt sfaturile pe care antreprenorul le recomanda celor care vor sa incheie un contract cu un client, argumentand ca “este mai ieftin sa nu faci nimic decat sa muncesti degeaba”.

Intrebat daca a ajuns in instanta pentru rezolvarea vreunui incident de plata, antreprenorul a declarat:

"Am evitat intotdeauna instantele pentru ca sunt costuri ascunse, pe langa cele de la proces, precum nervi, energie si defocusare de la dezvoltarea afacerii. Mai intai te enervezi, apoi incerci sa rezolvi, la final te detasezi daca nu sunt sorti de izbanda."

Potrivit reprezentantilor Bancii Transilvania, institutie care a lansat platforma CIP Online pentru verificarea partenerilor comerciali, "starea de “sanatate” a unei societati si o buna conduita de plata sunt in stransa legatura cu starea economica a tarii, astfel ca toate sectoarele pot fi afectate de o lipsa de lichiditate. Cele mai afectate sunt societatile private care au colaborari cu societati de stat, intrucat acestea din urma de multe ori amana termenele de plata, producandu-le astfel dificultati in asigurarea incasarilor si mai departe in efectuarea platilor.

In ceea ce priveste tendinta de producere a incidentelor de plata, reprezentanti bancii au declarat ca in randul clientlilor IMM ai bancii aceasta tendinta este in scadere, astfel ca, daca in perioada crizei economice din 2008-2009, acestea reprezentau 5,9% - 6% din totalul instrumentelor de platit, in 2012 se situau la 3,3%, iar in 2016 la 1,7%.

In pofida tendintei de scadere, este important sa iti verifici partenerii comerciali, iar in acest sens poti apela la platforma CIP online, lansata recent de Banca Transilvania. Prin intermediul ei clientii pot obtine informatii privind incidentele de plata cu instrumente de debit din ultimii 7 ani. Interogarea se realizeaza online direct in Centrala Incidentelor de Plati (CIP), iar costul unei interogari este de 5 lei + TVA.

Aceasta platforma garanteaza obtinerea informatiilor in privinta incidentelor de plata cu instrumente de debit inscrise pe numele unei societati, indiferent de banca de care au fost inscrise. Aceste incidente de plata pot fi anulate de la CIP doar in baza unei hotarari judecatoresti executorii prin care se dispune anularea acestora.

Wall-street.ro va puplica in curand si un material despre caile legale prin care puteti solutiona un astfel incident de plata.

Sursa foto: Baramee Thaweesombat/ Shutterstock